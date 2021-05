Preverjamo: kje in za koliko evrov bomo unovčevali nove bone za rekreacijo

Vlada je napovedala novo izdajo turističnih bonov. Gre za intervencijski zakon, s katerim želi ublažiti posledice večmesečnega mirovanja panoge. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje bil gost Odmevov, kjer je pojasnil, kje in za kaj bi bone lahko uporabili.»Nove turistične bone bomo razširili, ne le za nočitev z zajtrkom, ampak bomo spodbujali dejavnost. V pripravi tega ukrepa smo gledali širše kot lani in bi zajeli vse tisto, kar prispeva k turizmu – kulturo, kulturne prireditve, športne dejavnosti, gostinstvo, turizem ...« je pojasnil Zajc.Bone bi lahko koristili že sredi julija. »Je 50 evrov za bon točna številka?« je Zajca vprašala voditeljica Odmevov. »Same vrednosti še nismo določili, ta teden bi to usklajevanje zaključili,« je pojasnil. Ni pa zanikal, da informacija o vrednosti bona drži.V interventnem zakonu za gostinstvo in turizem, ki je še v medresorskem usklajevanju, potrjevali pa naj bi ga prihodnji teden, predlagajo še kritje regresa za najbolj prizadete, uvedbo nižje, petodstotne davčne stopnje v gostinstvu in turizmu ter enkratno nadomestilo pri izpadu prometa.