Znano, kdaj bi lahko sneg pobelil Slovenijo

Pred nami so hladni in deževni dnevi, v gorah pa bo snežilo, napovedujejo vremenoslovci. Portal Neurje.si poroča, da je naše kraje zajel prvi val hladnejšega zraka. Meja sneženja se bo spustila na 900 metrov nadmorske višine.

Po trenutnih izračunih meteoroloških modelov bomo proti koncu meseca (od četrtka naprej) deležni pogostih padavin. Po nižinah bo v glavnem deževalo, v gorah pa snežilo. Še najnižje bo meja sneženja okrog 1. decembra, ko bo nad naše kraje predvidoma dotekal vse hladnejši zrak.

Dež, burja in razmeroma nizke temperature

Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bo danes popoldne oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 14 °C.

Jutri dopoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 8, v alpskih dolinah okoli –2, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 °C.