Znano, kdaj bi lahko bil referendum o vodah

Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, ki ga zahteva več kot 40.000 volivcev, predvideva, da bi bil referendum v nedeljo, 4. julija, kaže gradivo za sejo odbora DZ infrastrukturo, okolje in prostor. Ta bo odlok sprejemal v ponedeljek.



Referendumsko vprašanje se bo glede na predlog odloka glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 31. marca 2021?«



Roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, bi začeli teči 31. maja, glasovanje na referendumu pa bi se izvedlo 4. julija. V obrazložitvi odloka piše, da je iz obvestila o številu podpisov razvidno, da je najmanj 43.000 volivcev 19. maja predložilo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma.



DZ mora referendum razpisati v sedmih dneh po vložitvi zahteve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto dni. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so glasovali veljavno. Proti zakonu mora ob tem glasovati najmanj petina vseh volivcev. Zbranih več kot 40.000 podpisov

Pobudniki referenduma so v sredo v DZ prinesli potrebnih več kot 40.000 podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. V gibanju Za pitno vodo so povedali, da so pod svojo pobudo zbrali 48.479 overjenih podpisov. Ob vložitvi podpisov v DZ so ponudniki pojasnili, da je podpisov še več, saj so nekateri naknadno prispeli po pošti.



Novelo zakona o vodah je DZ sprejel konec marca po skrajšanem postopku kljub glasnim kritikam dela civilne družbe in stroke. S posegom v 37. člen zakona se po oceni pobudnikov referenduma širi, po oceni vlade pa oži možnost posegov na vodna priobalna zemljišča. Zakon sicer tudi omogoča, da se poleg integralnih sredstev državnega proračuna za vzdrževanje in sanacijo vodotokov koristijo namenska sredstva sklada za vode. Kritiki so vladi očitali, da o njem ni bila opravljena ustrezna javna razprava.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: