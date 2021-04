Znano, katero cepivo je povzročilo največ neželenih učinkov

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je od začetka cepljenja do 25. aprila prejel 62 prijav resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu 19. Skupaj je bilo opravljenih več kot 582.000 cepljenj in zaznanih 4.379 prijav neželenih učinkov. Posamezna prijava navadno vključuje več neželenih učinkov pri isti osebi, so zapisali v tedenskem poročilu o neželenih učinkih po cepljenju.

Pfizerjevo cepivo

Po podatkih Nijz je bilo s cepivom proizvajalcev Biontech in Pfizer od 27. decembra lani do vključno 25. aprila opravljenih več kot 398.000 cepljenj. Skupno število prijav neželenih učinkov je bilo 2481. Daleč največ je bilo splošnih težav in sprememb na mestu aplikacije cepiva.



Od začetka cepljenja so prejeli 38 prijav po cepljenju s tem cepivom, ki so vsebovale resne neželene dogodke, kar je 1,5 odstotka glede na vse posredovane prijave. Obravnavali so štiri prijave resnih neželenih dogodkov po cepljenju, kjer je bila potrebna hospitalizacija, a je po navedbah Nijz v teh primerih povezava s cepljenjem malo verjetna. Poleg tega so prejeli tudi 10 neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija, primeri pa so še v fazi zbiranja podatkov.



Po cepljenju je umrlo 14 oseb s kroničnimi obolenji. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, in naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je prišlo do nenadne smrti 12 dni po cepljenju pri osebi s predispozicijo zaradi hudega kroničnega obolenja srca.



Ena od umrlih oseb je bila cepljena v času inkubacije in je nato zbolela za covidno pljučnico, zaradi katere je umrla. V četrtem primeru pa je prišlo do smrti osem dni po cepljenju zaradi srčnega infarkta ob okužbi nejasnega izvora. Komisija pri ministrstvu za zdravje je vse štiri primere obravnavala in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Ostali primeri so še v fazi preiskav.

Cepivo Moderne

S cepivom Moderne pa je bilo od 27. decembra lani do 25. aprila izvedenih nekaj več kot 59.000 cepljenj. Skupno število prijav neželenih učinkov je znašalo 86. Med njimi je največ splošnih težav in sprememb na mestu aplikacije, sledijo glavobol, vrtoglavica in slabša odzivnost.



Pri dveh starejših osebah je prišlo do smrti. V prvem primeru je bila oseba cepljena v inkubacijskem obdobju in je zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. Drugi primer je še v fazi preiskave.



Poleg tega so prejeli eno prijavo neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, potrebna je bila specialistična obravnava. Primer je še v fazi zbiranja podatkov. Od začetka cepljenja s cepivom Moderne do danes so prejeli tri prijave resnih neželenih učinkov, kar je 3,5 odstotka vseh prijav.

Cepivo Astrazenece

S cepivom Astrazenece je bilo od začetka cepljenja v drugem tednu februarja do vključno 25. aprila 2021 izvedenih približno 125.000 cepljenj. Skupno število prijav neželenih učinkov je znašalo 1.812. Od začetka cepljenja so prejeli 21 prijav resnih neželenih dogodkov, kar je 1,2 odstotka vseh posredovanih prijav.



Obravnavali so tri prijave resnih neželenih dogodkov po cepljenju, kjer je bila potrebna hospitalizacija. V enem primeru je povezava s cepljenjem malo verjetna, pri drugem primeru pa je šlo za alergično reakcijo. V tretjem primeru je poleg pričakovanih neželenih učinkov, kot so utrujenost, glavobol in otekanje po obrazu, prišlo tudi do bolečine v prsih.

Prejeli so tudi osem prijav neželenih dogodkov, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov.



Pri treh osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti v dneh po cepljenju, v enem primeru pri osebi z napredovalim malignim obolenjem v paliativni obravnavi. Druga dva primera sta še v fazi preiskav.

