Znano, katera občina se je razveselila večmilijonskega priliva

Z Loterije Slovenije v sredo popoldne sporočili, da je srečnež tik pred iztekom roka za izplačilo dobitka prevzel milijone, ki mu jih je prinesla kombinacija, vplačana 23. maja letos na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju.

Po plačilu 15-odstotnega davka bo dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5.601.670,81 evra.

Loterijski listek je bil vplačan v Kranju, kar pa še ne pomeni, da je srečnež občan Mestne občine Kranj.

»Pri nas na MOK smo se že zakopali v globočine občinske blagajne in ugotovili, da denarja še ni,« so v sredo zvečer sporočili z Mestne občine Kranj. Kot so nam pojasnili po telefonu, so tudi danes dopoldan že preverili stanje na računu, tam še ni bilo sprememb.

Popoldan pa so sporočili, da je prav občina Kranj prejela davek od iger na srečo. »Mestna občina Kranj je danes prejela nakazilo tega davka. 5,6 milijona evrov predstavlja približno 4,9 odstotka letošnjega proračuna.«

Kaj bodo storili z denarjem?

»Konkretno ta hip ne moremo povedati, kako bo MOK porabila prejeta sredstva. Dejstvo je, da smo sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, čakajo nas številne za Kranj, za Kranjčanke in Kranjčane zelo pomembne naložbe. Odločitev, na kakšen način porabiti prejeta sredstva, terja temeljit premislek. V Kranju živi skoraj 60 tisoč ljudi in naša naloga je, da denar porabimo tako, da bodo korist imeli prav vsi, tako da razmišljamo v smeri da bi prejeta sredstva namenili za izobraževanje, šport ali kulturo,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Objava Mestne občine Kranj. FOTO: MOK/FB

Gradnja zdravstvenih domov, knjižnic ...

Podatek o tem, ali ima dobitnik v njihovi občini prijavljeno stalno prebivališče, razkrijejo občine same, če seveda to želijo. Zakon o loteriji namreč pravi, da se objavi le kraj vplačila dobitka.

V letu 2024 so slovenske občine na podlagi davka na dobitke iz igre Eurojackpot v proračune prejele 11,4 milijona evrov. »V preteklosti so s temi sredstvi med drugim gradile zdravstvene domove, knjižnice in krožišča,« so poudarili v Loteriji Slovenije.

Kaj se bo zgodilo, če bi zmagovalni dobitek vplačal tujec?

Preverili smo tudi, kaj se zgodi, če je srečni dobitnik tuji državljan oziroma nekdo, ki v Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

»Če davčni zavezanec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče. Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedež Loterija. V primeru, da dobitnik nima stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji, bi davek na dobitek pripadal Mestni občini Ljubljana,« so nam pojasnili na Loteriji Slovenije.