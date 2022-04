Kakšen preobrat! Znano, katera funkcija naj bi pripadla Urški Klakočar Zupančič

Čeprav se je govorilo, da je podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič resna kandidatka za novo pravosodno ali notranjo ministrico v vladi Roberta Goloba, je danes udarila vest, da bo najverjetneje prevzela eno od treh najvišjih funkcij v državi. Kot poroča Delo, bi lahko Klakočar Zupančičeva postala prva predsednica državnega zbora v zgodovini Slovenije. Poročajo, da naj bi do te odločitve prišlo po srečanju Roberta Goloba s prvakinjo SD Tanjo Fajon.

»Če bom prevzela funkcijo predsednice državnega zbora, bom počaščena,« je za Delo dejala podpredsednica Gibanja Svoboda.

Nov Državni zbor se bo prvič sestal 13. maja na konstitutivni seji. Do izvolitve nove predsednice bo ustanovno sejo vodil najstarejši poslanec novega sklica. V tem sklicu je to 73-letni strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, ki je prav tako iz vrst Gibanja Svoboda. Glasovanje o predsednici Državnega zbora bo tajno.

Sicer pa je bodoči mandatar še vedno precej skrivnosten kar se tiče ministrske ekipe, ki bo sestavljala njegovo vlado. Jasno in glasno je povedal le, da bo ministrstvo za zdravje vodi ortoped Danijel Bešič Loredan. V četrtkovi Tarči pa je razkril, da bodo verjetno ministrstvo za šolstvo razdelil na dva dela: na šolstvo in šport ter na visoko šolstvo, znanost in digitalizacijo. Dejal je, da bi bilo dobro, da se ta dva ministra zelo dobro razumeta in dopolnjujeta. Dejal je še, da si na čelu ministrstva za finance želi gospodarstvenika, nekoga, ki bo vedel, da je treba najprej ustvariti, da se lahko potem tudi troši.

Kot kandidate za ministre se še omenja Tanjo Fajon na ministrstvu za zunanje zadeve, Dominiko Švarc Pipan na ministrstvu za pravosodje. Zdravka Počivalška naj bi na gospodarskem ministrstvu menjal Dimitrij Zadel, nekdanji šef Luke Koper, poroča N1. Stranki SD naj bi pripadla štiri ministrstva, poleg zunanjega, na katerem vidijo Fajonovo, še ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Levici naj bi pripadla tri ministrstva. Med njimi se omenja ministrstvo za okolje in prostor, pa tudi za delo, za kulturo ali šolstvo. Omenjeni portal navaja še, da se bo število ministrstev iz zdajšnjih 17 zmanjšalo na 14, a odločitev še naj ne bi bila dokončna.