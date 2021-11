Zdravstveni sistem je tik pred zlomom. Na razpolago je 191 postelj na intenzivni negi, kar je nekaj manj kot v prejšnjih valih epidemije. Razlog je v pomanjkanju osebja, predvsem manjka medicinskih sester in tehnikov. Tisti, ki so, pa so izčrpani in preobremenjeni že ves čas trajanja epidemije. Novih ne dobijo, saj zaradi nizke plače in velike obremenjenosti za ta poklic ni interesa niti med ustrezno šolanimi ljudmi. Izhodiščna plača zdravstvenega tehnika znaša dva razreda manj kot minimalna plača.

Že nekaj dni visi v zraku vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bo zmanjkalo postelj na intenzivnih oddelkih. Menda moramo državljani računati, da vseh pacientov v bolnišnice ne bodo mogli sprejeti v Sloveniji. Koordinator za cepljenje Jelko Kacin je napovedal, da se moramo pripraviti, »da bo še kdo drug poskrbel za slovenske bolnike s covidom-19«.

Možni sta dve rešitvi:

- slovenske paciente bo treba voziti v tujino ali pa

- iz tujine dobiti pomoč tujih zdravstvenih delavcev, ki bi bili usposobljeni za delo na intenzivni terapiji.

Ob prezasedenosti covidnih oddelkov je menda na mizi tudi možnost pošiljanja covidnih bolnikov v tujino. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je za Planet TV pojasnila, da je možnost premeščanja covidnih bolnikov zelo realna. »To se nam bo verjetno zgodilo, če bodo šle razmere naprej tako, kot kaže,« je napovedala. Ob tem je poudarila, da je »hudo narobe, da se moramo s takimi problemi ukvarjati v času, ko bi lahko bili proti bolezni zaščiteni s cepljenjem«.

Ena od držav, kamor bi lahko napotili covidne Slovence, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, je po poročanju 24ur, Avstrija. Iz Maribora bi paciente vozili v Gradec, iz Ljubljane pa v Maribor.

Podrobnosti, ali bodo paciente premeščali v sosednje države in katere, bo znano najverjetneje jutri po posebni seji vlade, kjer bodo med drugim odločali o ukrepih. Po poročanju 24ur je menda pripravljena tudi odločba o vnovični razglasitvi epidemije. Ali bo aktivirana, bo znano jutri.