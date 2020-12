Znano, kakšne božično-novoletne praznike bomo imeli Slovenci

Kaj bo z odprtjem šol in vrtcev 4. januarja. »Trden namen je, da bi se to zgodilo, a je to odvisno od epidemiološke slike in tudi od tega, koliko ljudi bo šlo v tujino,« je zvečer pojasnil uradni vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin.

To so dejavnosti, ki bodo odprte

prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

lekarne,

prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

kmetijske prodajalne,

bencinske servise,

finančne storitve,

pošto,

dostavne službe,

dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Predvidoma po 4. januarju naj bi se ukrepi, ki bodo začeli veljati 24. decembra, sprostili. FOTO: Voranc Vogel

Nove izjeme med prazniki za prehajanje med občinami

Sprememba glede razkužil

Vlada je spremenila odlok, ki določa, da je ob vstopu v zaprt javni prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola, in sicer tako, da se kot ustrezna razkužila določajo vsa razkužila, ki so registrirana v Sloveniji za ta namen in uvrščena v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Vlada je na dopisni seji za čas med prazniki določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska in z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji zmanjšala število izjem glede na trenutno veljavne.Vlada je izdala odlok o začasni prepovedi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida 19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja v medprazničnem obdobju.S predlaganim odlokom se glede na do zdaj veljavni odlok na območju celotne Slovenijena naslednje dejavnosti:Pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih se še vedno mora zagotoviti 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali pa je lahko le ena stranka v prostoru, če je ta manjši od 30 kvadratnih metrov. Prav tako se morajo upoštevati vsa ostala higienska priporočila ministrstva za zdravje kot tudi Nijz. Prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov velja še naprej.Za čas praznikov so določene izjeme pri omejitvi prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi: prepovedani so prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro. Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.