Znano, kakšna pomlad nas čaka: napoved nič kaj optimistična

Pogled v ne tako oddaljeno prihodnost: močno se bo otoplilo

Danes bo še bolj hladno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 0 do 7 stopinj Celzija. Proti večeru se bo od severozahoda pooblačilo.



V torek bo na zahodu po večini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8 stopinj Celzija.



V sredo bo še večinoma suho vreme, več oblačnosti bo na Primorskem. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Čez dan bo razmeroma toplo.



V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno, pade lahko kakšna kaplja dežja. Od sobote naprej bo po večini sončno in iz dneva v dan topleje. Najvišje dnevne temperature bodo predvidoma od 10 do 15 stopinj Celzija.

Mogoče poplave

Dober mesec dni pred začetkom pomladi so na vremenskem portalu Accuweather pripravili napoved, kakšno vreme nas čaka v tem, za mnoge najlepšem, letnem času.V dneh, ko je večji del Evrope v primežu polarnega mraza in se marsikje otepajo snega, številni pa že sanjajo o toplih dneh, so vremenoslovci portala Accuweather pogledali v vremenske karte in zapisali, kakšno vreme lahko pričakujemo. Napovedali so, da bi lahko imela pomlad 2021 kar nekaj podobnosti s pomladjo leta 2018, ki je prinesla »Pošast z vzhoda« delom severne Evrope.Za južno Evropo napovedujejo, da bo tam v začetku pomladi ostala aktivna nevihtna fronta, ki je zahodni Evropi prinesla močne nevihte, nato pa tudi južnemu delu kontinenta v zimskih mesecih. Po napovedih naj bi se nevihte marca iznad Francije in Italije pomaknile nad Balkan. Meteorologi navajajo, da bo šlo za neobičajen vzorec za pomlad, ker v tem času nevihte običajno potujejo proti severu.»Ta južna nevihtna pot bo do konca pomladi oslabela, a bo do maja na jugu nastala precejšnja škoda,« je napovedal meteorologin dodal, da bo ta regija tudi kasneje še deležna obilnih padavin.V Italiji in ob zahodni obali Balkanskega polotoka se bodo vrstile močne padavine in nevihte, kar bi lahko privedlo do poplav, še posebej na tistih področjih, ki so bila poplavljena že konec lanskega leta.V osrednjem delu Evrope se bo nadaljevalo mrzlo vreme, na severu Evrope se lahko veselijo milega vremena, na Pirenejskem otoku pa si lahko po burni zimi obetajo še več padavin in kasnejše zvišanje temperatur kot običajno.