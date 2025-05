Znano, kakšen znesek bo upokojeni zakonec prejel za oskrbo upokojenega partnerja

Vlada je na današnji seji za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi. Po predlogu bodo lahko tudi upokojenci postali oskrbovalci družinskega člana, je na novinarski konferenci po seji povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Upokojenka ali upokojenec bo kot oskrbovalec dobil nadomestilo v višini 1,2 minimalne plače.

Hkrati bo lahko prejel 40 odstotkov svoje pokojnine. Ob tem predlog prinaša številne druge spremembe, »ki upoštevajo glas in željo ljudi, še posebej tistih, ki skrbijo za svoje bližnje«, je dodal.

Pri tem je spomnil, da že deluje tudi klicni center 114, kjer odgovarjajo tudi na vprašanja o dolgotrajni oskrbi. Do zdaj je prejel številne klice, kar pomeni, da deluje učinkovito, je izpostavil.

Prejeli že veliko klicev

Omenjeni klicni center je uradno začel odgovarjati na vprašanja s tega področja prav danes. Približno 250 klicev pa so dobili še pred uradnim začetkom. Na ministrstvu za solidarno prihodnost so namreč že v ponedeljek javno napovedali, da bo klicni center 114 vsak delovni dan od 8. do 16. ure odprt tudi za takšna vprašanja, ne več samo za vprašanja glede poplav iz avgusta 2023 in glede predloga pokojninske reforme. Klicatelje je do zdaj najbolj zanimalo, kako bi lahko zakon o dolgotrajni oskrbi prispeval k rešitvi konkretne težave, ki jo imajo bodisi sami bodisi njihovi svojci, je za STA povedal vodja centra Matjaž Florjanc Lukan.

V nasprotju s pričakovanji centra pa je le manjšino klicateljev zanimalo več o prispevku za dolgotrajno oskrbo, ki ga bo treba plačevati od 1. julija. Zaposleni in delodajalci bodo plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine. V centru so bili presenečeni, s kakšnim razumevanjem so klicatelji sprejeli ta prispevek, je dejal Florjanc Lukan.

Prispevek, ki ga bo treba v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi plačevati od 1. julija, bo za zaposlene in delodajalce znašal odstotek od bruto plače, za upokojence pa odstotek od neto pokojnine.