Znano, kako so se odrezali letošnji maturantje (VIDEO)

Danes so predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Državnega izpitnega centra predstavili rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Letošnja matura je po dveh letih epidemičnih razmer znova potekala običajno kot pred covidom 19.

Rezultate v prostorih Državnega izpitnega centra so predstavili državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda, direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, predsednik državne komisije za splošno maturo Darko Friš in predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular. Vsi štirje so uvodoma letošnjim maturantom čestitali.

Splošno maturo je v spomladanskem roku letos uspešno opravilo 5194 dijakov četrtih letnikov oz. 95,41 odstotka (lani 97,26 odstotka dijakov četrtih letnikov). Vse točke je na maturi zbralo 18 maturantov, na mednarodni maturi pa trije slovenski dijaki. Rok za ugovore je 14. julij, za prijavo na jesenski rok splošne mature pa 12. julij.

250 kandidatov mature ni opravilo

Poleg dijakov so maturo opravljali še 21-letniki, kandidati z maturitetnim tečajem in odrasli. V prvem poskusu je tako maturo letos uspešno opravilo 5288 kandidatov oz. 94,43 odstotka vseh, ki so prvič pristopili k maturi (lani 5562 oz. 96 odstotkov). Splošne mature v spomladanskem roku ni opravilo 250 kandidatov, kažejo danes objavljeni podatki Državnega izpitnega centra.

Splošno maturo je v celoti ponovno opravljalo 47 kandidatov (lani 96), med njimi jih je bilo uspešnih sedem oz. 14,89 odstotka (lani 31,25 odstotka). Negativne ocene je popravljalo 218 kandidatov (lani 244), 103 oz. 47,25 odstotka jih je ocene popravilo (lani 67,62 odstotka). Ocene že opravljenih maturitetnih izpitov je izboljševalo 159 kandidatov, uspešnih je bilo 103 oz. 64,78 odstotka (lani 71,97 odstotka).

Najvišji možni uspeh doseglo 18 kandidatov

Maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so zbrali od 30 do 34 točk, taka sta bila letos 302 maturanta (julija lani prav tako 302), med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov (julija lani 15).

Med 250 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima eno negativno oceno 96 ali 38,4 odstotka, dve negativni oceni 112 ali 44,8 odstotka, tri ali več negativnih ocen pa 42 oz. 16,8 odstotka kandidatov. Na jesenski rok splošne mature se lahko prijavijo še do torka. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo opravljali tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra.