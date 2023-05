Znano, kako se počuti jamarka Ana: imamo lepe novice!

Sredi aprila smo poročali o veliki reševalni akciji v Vranjedolski jami, kjer se je ponesrečila 33-letna jamarka Ana, ki ji je na glavo padel kamen. Stanje ponesrečenke je bilo po reševanju zaskrbljujoče. Njeno življenje je bilo ogroženo in razplet nepredvidljiv. Na UKC Ljubljana smo se pozanimali, kakšno je sedaj njeno stanje in dobili dobre novice!

Sporočili so nam, da se Anino stanje izboljšuje in da dobro okreva.

Reševanje mlade jamarke je bilo vse prej kot enostavno. Lahko bi rekli celo filmsko. Da so jo lahko pripeljali na varno, so morali jamo minirati. Miniranje je potekalo vso noč in skoraj celoten naslednji dan. V intervenciji je sodelovalo več kot 100 jamarskih reševalcev in pripadnikov drugih služb.

Težki pogoji za reševanje

O tem, kako težko je bilo reševanje, pričajo tudi besede Damjana Šinigoja, podpredsednika Jamarske zveze Slovenije, ki je kmalu po nesreči reševanje jamarke komentiral kot eno najbolj zahtevnih jamarskih reševanj, ki da je bilo še hujše kot lansko v jami Primadona, ko so 40 ur reševali tolminskega jamarja. Omenil je brutalno ozke rove, ogromno blata, mraz ter spolzkost.

Prvi, ki se jim je uspelo prebiti do poškodovanke, so bili trije člani jamarske medicinske reševalne ekipe. Reševalci so pripravili celo načrt za malo operacijsko dvorano in videopovezavo z zdravniško ekipo v zdravstveni ustanovi, za primer, če bi bila potrebna operacija na licu mesta.