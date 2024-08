Znano, kako pogosto v trgovine zahajajo slovenski potrošniki

Prebivalci Slovenije in Hrvaške nakupujejo živila dva- do trikrat tedensko, najpogosteje v trgovskih verigah, prebivalci Srbije pa dnevno in pogosteje v lokalnih trgovinah, mesnicah in na tržnicah. Vsem je pomembna svežina. Slovenski potrošniki izpostavljajo še kakovost, hrvaškim in srbskim pa so pomembnejše nizke cene, je objavila Mediana.

Potrošniki v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji se v veliki meri razlikujejo že v pogostosti nakupovanja živil. V Sloveniji dnevno nakupuje živila le sedem odstotkov kupcev, medtem ko na Hrvaškem delež znaša 15 odstotkov, v Srbiji pa 36 odstotkov. Večina prebivalcev Slovenije in Hrvaške se po nakupih živil odpravi dva- do trikrat na teden, je pojasnil Janez Jereb, direktor raziskave Mediana TGI Adria, ki jo na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana vsako leto izvajajo na vzorcu več kot 17.000 anketirancev iz omenjenih držav.

Največ jih kupuje v supermarketih

V vseh treh državah največji delež kupcev opravlja nakupe v večjih trgovinah oziroma supermarketih. Največ (88 odstotkov) je takih kupcev v Sloveniji, sledi Hrvaška s 83 odstotki. V supermarketih kupuje le 65 odstotkov prebivalcev Srbije, ki pa pogosteje kot prebivalci Slovenije in Hrvaške nakupujejo v lokalnih trgovinah, na tržnicah in v mesnicah. Na Mediani ugotavljajo še, da več hrvaških potrošnikov nakupuje v pekarnah (40 odstotkov).

Direktorica za strateška partnerstva in marketing pri Mediani Jerica Urbančič Menih je izpostavila očitne razlike pri pomembnosti dejavnikov glede nakupovanja živil: »V Sloveniji med najbolj pomembne dejavnike uvrščamo kakovost izdelkov, svežino hrane in lokacijo trgovine. Svežina hrane je pomembna tudi hrvaškim in srbskim potrošnikom. Obojim so pomembne še nizke cene. Na Hrvaškem dodajajo še posebne ponudbe, prebivalci Srbije pa lokacijo trgovine.«

Udobno parkiranje in pretekle izkušnje

Slovenski potrošniki v veliko večji meri odločitev, kje nakupovati, sprejemajo tudi na osnovi udobnega parkiranja, preteklih izkušenj, ekoloških potrdil in kartic zvestobe.

V vseh treh državah največ kupcev informacije o ugodnostih pridobiva iz letakov - v Sloveniji in na Hrvaškem iz letakov, ki jih dobijo v nabiralnike, v Srbiji pa iz letakov, ki jih dobijo v trgovinah. V Sloveniji in Srbiji letakom sledi oglaševanje na televiziji in radiu. Na tretjem mestu so v Sloveniji aplikacije trgovcev, na Hrvaškem pa informacije na spletu. Splet je zelo pomemben tudi pri prebivalcih Srbije, so v sporočilu za javnost še zapisali na Mediani.