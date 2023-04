Znano, kako je danes z jamarko Ano, ki se zdravi v UKC Ljubljana

33-letna izkušena jamarka se je v soboto zvečer ponesrečila v jami blizu Cerknice. Nanjo je padel kamen in ji razbil čelado, od takrat je v nezavesti. Po 30 urah dramatičnega reševanja je reševalcem Ano uspelo spraviti iz jame, kjer je temperatura med 4 in 6 stopinj. S helikopterjem so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Ana je v kritičnem stanju, njeno življenje je ogroženo, razplet pa nepredvidljiv, so pojasnili v ponedeljek.

Danes je po navedbah UKC njeno stanje nespremenjeno, so nam sporočili iz bolnišnice, kjer se jamarka zdravi.

Minister se je zahvalil: Vaša humanost je navdih

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan se je danes pisno zahvalil upravi za zaščito in reševanje, civilni zaščiti, slovenski Jamarski reševalni službi ter posameznikom in enotam nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Cerknica in Zdravstvenega doma Postojna, so sporočili z ministrstva. Po ministrovih besedah je Slovenija znova dokazala, »da smo družba dobrih ljudi, sposobnih velikih dejanj«.

»Ponosen sem na solidarno, pogumno in nepopustljivo Slovenijo, ki smo jo spremljali v teh dneh,« je dodal.

Požrtvovalnost in odrekanje prostovoljk in prostovoljcev v tej in številnih drugih reševalnih akcijah po ministrovih navedbah razkrivata visoko srčno kulturo naše skupnosti, ki je občutljiva za potrebe sočloveka in vedno pripravljena podpreti ljudi v stiski. Sodelovanje in medsebojna pomoč različnih ljudi iz različnih okolij in z različnimi znanji v boju za življenje ponesrečene jamarke potrjuje, da so plemenite vrednote, ki jih delimo državljanke in državljani, močnejše od vsega, kar nas ločuje, meni Bešič Loredan. »Vaša humanost je naš navdih,« je sklenil minister.