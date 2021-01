Spodbudni podatki? Znano, kako hudo je bilo v petek

Kako je bilo pred enim tednom? Pretekli petek je bilo aktivnih primerov v državi 18.754. Potrjenih je bilo 1.517 novih primerov. Hospitaliziranih je bilo 1.140 bolnikov, na intenzivni terapiji je zdravljenje potrebovalo 186 bolnikov.



Epidemiološka slika v Sloveniji je resna, a kot kaže, se pozitivni trend nadaljuje. Že v petek so strokovnjaki pri sledilniku covida 19 potrdili, da gre število aktivnih primerov navzdol, prav tako se zmanjšuje število bolnikov v bolnišnicah. A ob novicah in odkritju, da je tudi pri nas prisotna angleška različica virusa, stanje ostaja resno.V petek je bilo s PCR-testi testiranih 4.299 oseb, od tega je bilo pozitivnih 987, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 23-odstoten. S hitrimi antigenskimi testi je bilo testiranih 8.494. Pozitivni so bili 303, delež pozitivnih je bil 3,6-odstoten. V Sloveniji je po podatkih sledilnika tako 17.227 aktivnih primerov. Skupno je bilo pozitivnih 1.290 testov, delež pozitivnih je bil 10,1-odstoten.V petek je bilo v bolnišnicah 1.047 oseb, od tega je 165 bolnikov s covidom 19 potrebovalo zdravljenje na intenzivnem oddelku. Vladni podatki še razkrivajo, da je v petek umrlo 22 oseb. Sledilnik pa razkriva, da je sedemdnevno povprečje okuženih z novim koronavirusom je 1.215,6.Čeprav imamo občutek, da se epidemija pri nas nekoliko umirja, pa razlogov za veselje nimamo. Predsednik vladeje namreč na petkovi novinarski konferenci jasno in glasno povedal, da v prihodnjih tednih dodatnih sproščanj ukrepov ne bo. Krivec za to je angleška različica novega koronavirusa . Prvi primer je bil pri nas odkrit preteklo soboto, dodatne analize pa so pokazale, da to ni edini primer. Angleška različica virusa je nevarna zato, ker se širi še hitreje od prejšnje.Z današnjim dnem so začeli veljati novi odloki. Za mnoge je gotovo najbolj razveseljujoč ta, da so lahko trgovci, ki pretežno prodajajo živila, na svoje police lahko vrnili nogavice in perilo.