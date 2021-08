Znano, kaj se je zgodilo z Orbanovo donacijo Sloveniji

Presežek cepiva na Zelenoortske otoke

Slovenija je v začetku junija od Madžarske prejela. Minister za zdravjeje tedaj povedal, da bomo 300.000 doz cepiva vrnili, ko bomo imeli cepiva dovolj, predvidoma jeseni. Vlada pa je danes odgovorila na vprašanje, kje je končalo cepivo.Vlada je na poslansko vprašanjeodgovorila, da se je z izposojo cepiva od Madžarske v Sloveniji omogočilo cepljenje v največjem obsegu še pred poletnim časom. Vlada je zaradi presežka cepiv, ki ga je primarno načrtovala za cepljenje prebivalstva Slovenije, že pristopila k uresničevanju zavezanosti k humanitarni pomoči. Zaradi slabih epidemioloških razmer glede covida 19 in izjemno nizke stopnje precepljenosti je presežek cepiv vaxzevria proizvajalca AstraZeneca darovala BiH 48.000 odmerkov in Egiptu 250.000 odmerkov.NIJZ je 2. julija. 2021 v skladu s 1. točko IV. poglavja posodbene pogodbe že pristopil k pobudi za vračilo celotne količine izposojenega cepiva madžarskemu inštitutu za javno zdravje in s tem začel izpolnjevati določbo posodbene pogodbe, ki določa, da je izposojevalec dolžan vrniti vrsto in količino izposojenega cepiva najpozneje do 31. decembra 2021.Je pa vlada danes odločila tudi, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji Zelenortskim otokom, ki ležijo ob zahodni obali Afrike, brezplačno nameni 150.000 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca, saj Slovenija razpolaga s presežnimi količinami cepiva proti covidu 19.Konec julija letos je bilo na Zelenortskih otokih s covidom 19 okuženih 33.721 ljudi. Smrtnih žrtev je bilo 298, kar jih uvršča na 128. mesto na svetu. Tam veljajo ukrepi nošenja mask in preventivni higienski ukrepi za zmanjševanje tveganja za širjenje koronavirusa in želijo doseči čim višjo precepljenost. Cepijo s cepivi Oxford/AstraZeneca, Pfizer/Biontech. V interesu Slovenije je, da se čim več ljudi cepi in da se zagotovi večja kolektivna zaščita tudi onstran državnih meja, vključno s kraji, ki so za številne slovenske državljane turistično ali poslovno zanimivi. Med slednje po mnenju vlade sodijo tudi Zelenortski otoki.