Znano, kaj se je dogajalo v prestižnem ljubljanskem hotelu

V poostrenem nadzoru, ki so ga policisti in Finančna uprava RS (Furs) v torek opravili v hotelu InterContinental v središču Ljubljane, so ugotovili kršitve pravic delavcev pri zunanjem izvajalcu. Ta namreč sobaric ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja in z njimi ni sklenil nobenih pogodb, so pojasnili na Fursu.

Policijska uprava Ljubljana je v torek skupaj s Fursom opravila reden poostren nadzor kršitev pravic delavcev pri različnih pravnih subjektih v celotnem središču prestolnice. Obiskali so tudi ljubljanski hotel InterContinental, kjer so pregledali izpolnjevanje delovne zakonodaje njihovega zunanjega izvajalca.

Pri tem so pri izvajalcu, ki ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s hotelom za delo čiščenja sob in skupnih prostorov, ugotovili, da sedem delavk - sobaric - ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja in z njimi tudi ni sklenil nobenih pogodb za delo, ki so ga opravljale v času nadzora, so danes za STA sporočili s Fursa.

V vodstvu hotela pa so v torek podarili, da »obisk organov ni bil v nikakršni zvezi oz. dejanjem, povezanim s Hotelom InterContinental Ljubljana«. Kot so navedli, so v preiskavi sodelovali v okviru svojih zmožnosti, kar bodo »z dolžno skrbnostjo nadaljevali tudi v prihodnje, v kolikor bo to potrebno«.

Policija podrobnih informacij o nadzorih še ni posredovala, več naj bi pojasnili še danes. Pričakovati je tudi podatek o skupnem številu ugotovljenih kršitev.