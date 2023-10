Znano, kaj je s slovenskim otrokom, ki je v Izraelu prestal poseg na srcu

V začetku oktobra so s Pediatrične klinike UKC Ljubljana v bolnišnico v Izraelu poslali otroka, ki je 3. oktobra tam uspešno prestal poseg na srcu. Načrtovali so, da se bo vrnil v začetku tega tedna, a je v Izraelu izbruhnila vojna. Otroka in družino so sinoči z zasebnim izraelskim letalskim podjetjem uspešno pripeljali v Ljubljano.

»V tem trenutku tega ni mogoče izvesti na varen način«

Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn je na današnji novinarski konferenci dejal, da je otrok že v domači oskrbi, na zdravljenje v Izrael pa je odšel na željo staršev, saj se je v preteklosti že zdravil pri srčnem kirurgu Davidu Mishalyju iz Izraela.

Sicer je v Ljubljani manj kot pet otrok, ki so se začeli zdraviti pri Mishalyju, in če starši želijo, bodo to zdravljenje lahko nadaljevali. »Vendar v tem trenutku tega ni mogoče izvesti na varen način,« je opozoril Pokorn. Vsi otroci, ki bodo v tem času potrebovali kompleksno obravnavo, bodo te deležni v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ali v nemškem srčnem centru v Münchnu.

Poslovni direktor pediatrične klinike Teodor Žepič pa je dejal, da je bil transport zahteven zaradi razmer, v katerih se je znašla družina, in ker je otrok potreboval zdravniško asistenco ves čas transporta. »Do zadnjega trenutka nismo vedeli, kako bo transport potekal, iskale so se možnosti tako po kopnem kot po morju, prek Jordanije, prek Cipra in drugih alternativnih možnosti in prepričan sem, da smo našli najbolj optimalno in najbolj varno pot,« je dejal.

Na koncu so izbrali zasebno izraelsko podjetje, ki ima tudi letala, prilagojena za medicinske lete. Podjetje pa je zagotovilo tudi izraelsko medicinsko ekipo, ki se je nato danes ponoči vrnila v Izrael.

Žepič se je zahvalil vsem, ki so pri organizaciji in transportu sodelovali, to so pediatrična klinika, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo in otrokovi straši. Pri organizaciji transporta je sodeloval tudi Mishaly.

V. d. vodje konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Viktor Mlakar pa je dejal, da je bila vrnitev otroka v Slovenijo absolutna prioriteta našega veleposlaništva v Tel Avivu. Del otrokove družine pa se je v Slovenijo vrnil že pred dnevi s pomočjo ministrstva za zunanje zadeve Črne gore.

Izrael zapustili vsi slovenski državljani, ki tam niso želeli ostati

Po podatkih zunanjega ministrstva so Izrael zapustili vsi slovenski državljani, ki tam niso želeli ostati. »V Izraelu pa po naših ocenah ostaja še 19 slovenskih državljanov, ki zaenkrat ne želijo zapustiti države, smo pa s pomočjo našega veleposlaništva v Tel Avivu z njimi v stalnem stiku,« je povedal Mlakar.

Na ministrstvu za zunanje zadeve sicer trenutno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v Izrael in absolutno odsvetujejo vsa potovanja na območja, kjer se dogajajo spopadi.