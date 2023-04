Znano, kaj čaka nevrokirurga Bošnjaka

UKC Ljubljana je nevrokirurgu Romanu Bošnjaku izdal novo opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, je danes razkril generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Novo opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja je povezano s sorodstveno povezavo kirurga z dobaviteljem UKC Ljubljana, o čemer pa kirurg ni seznanil svojega nadrejenega.

Kot je ob robu novinarske konference, namenjene predstavitvi akcijskega načrta za zagotavljanje skladnosti poslovanja z dobavitelji, povedal Jug, so novo opozorilo pred odpovedjo izdali Bošnjaku zato, ker svojega nadrejenega ni seznanil z morebitnim konfliktom interesov v primeru poslovanja med kranjskim podjetjem Medicolink in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana.

Usodno razkritje

V oddaji Tarča so namreč sredi marca razkrili tesno povezavo družine Romana Bošnjaka s podjetjem, ki je skoraj ves svoj prihodek ustvarilo prav v poslu z oddelkom za nevrokirurgijo ljubljanskega kliničnega centra, ki ga je vodil Bošnjak. Po ugotovitvah Tarče je brat kirurga Igor Bošnjak tesno povezan s kranjskim podjetjem Medicolink, ki dobavlja kostne nadomestke in potrošni material za nevrokirurgijo v UKC Ljubljana.

Jug je danes poudaril, da pri obravnavi omenjenega primera služba za korporativno varnost UKC ni mogla ugotoviti, ali je prišlo do »okoriščanja zaposlenega ali kakršnegakoli pogojevanja«, nedvomno pa so ugotovili, da Bošnjak svojega nadrejenega ni seznanil z morebitnim konfliktom interesov. Ugotovili so tudi, da je Bošnjak sodeloval pri pripravi specifikacij za blago, ne pa tudi v komisiji za izbor, in torej ni imel »direktnega vpliva na izbor izdelkov in tudi v postopkih nabave ni sodeloval,« je pojasnil.

Prvi ali drugi prekršek?

S primerom se je seznanila tudi komisija za medicinsko etiko in ga opredelila kot etično sporno dejanje. »Na osnovi tega dejstva zaključujemo, da sama neseznanitev nadrejenega s potencialnim konfliktom interesov ni zadosten temelj, na osnovi katerega lahko izrečemo izredno odpoved. Za izrek izredne odpovedi potrebujemo bolj jasna dejstva, več podatkov, ki jih za zdaj nimamo,« je poudaril. Vse ugotovitve so tudi predali policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije. Ko bodo znana kakšna nova dejstva, bodo lahko odločali znova, je poudaril.

Tudi po novem opozorilu pred odpovedjo pa Bošnjak po Jugovih pojasnilih ostaja v službi v UKC Ljubljana in redno opravlja svoje delo in aktivnosti. Novo opozorilo pred odpovedjo namreč ni »nadgradnja prvega prekrška«, zaradi katerega je Bošnjak opomin pred odpovedjo dobil že sredi marca. V UKC Ljubljana so se takrat za ta ukrep odločili, ker je Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ta pa je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC nevrokirurgu nakazati še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu za strokovno mnenje, ki ga je pripravil Bošnjak.

»Če bi šlo za prekršek po že izdanem prvem opozorilu pred odpovedjo in bi šlo za drugi prekršek, bi Bošnjak prejel redno odpoved delovnega razmerja. Ker pa je bil ta prekršek storjen pred izdajo opozorila, se ne more upoštevati kot drugi, ampak kot nov prekršek,« je pojasnil Jug.