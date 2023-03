Znano, kaj bodo storili z malčki iz poplavljenega vrtca v Komnu

V Komnu na Krasu je ponoči zaradi tehnične okvare na ekspanzijski posodi poplavilo vrtec. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Komen in Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana so zaprli ventile, izklopili električno napeljavo, sanirali odpadajoči strop v dveh učilnicah in posesali vodo.

Otroke bodo s ponedeljkom namestili v osnovno šolo

Kot navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci posesali vodo po celotnem prvem nadstropju objekta. Ob intervenciji so bili na lokaciji prisotni poveljnik Civilne zaščite Občine Komen, policija, hišnik in vodstvo vrtca.

Poveljnik civilne zaščite Miloš Lozej je za Slovenske novice povedal, da je škoda, ki je nastala ob izlitju, velika.

Danes je bil zato sklican sestanek z vodstvom vrtca in županom Erikom Modicem, na katerem so se dogovorili, kako rešiti nastalo situacijo.

Kot je po srečanju sporočila ravnateljica Vrtca Sežana Teja Čeh Svetina, bodo vrtčevsko enoto Komen zaradi varnosti otrok in zaposlenih do zaključka sanacije, predvidoma naj bi šlo za tri dni, preselili v Osnovno šolo Komen.

Dve skupini bosta nastanjeni v učilnici jutranjega varstva, tri pa v telovadnici. Poskrbljeno bo tudi za jutranje in popoldansko varstvo, ki bo prav tako potekalo v telovadnici, je dodala. »Dejavnosti bodo potekale po programu in v skladu z dano situacijo,« je sklenila Čeh Svetina.