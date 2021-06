Znano, kaj bodo ponudili nekaterim Slovencem, če se cepijo

Zanimanje za cepljenje se je skoraj ustavilo in je bistveno manjše, kot je v našem skupnem interesu. Doslej je bilo cepljenih s 1. odmerkom 804.482 (38 odstotkov) in z drugim 608.545 (29 odstotkov). Največ jih je cepljenih v zasavski regiji, najmanj v podravski., svetovalec za promocijo cepljenosti je v sinočnjih Odmevih pojasnil, kako dvigiti odstotek cepljenjosti. »Glavnina naporov je na medicinski stroki. Skušamo nagovoriti ljudi k razumu, da gre najprej za zaščito sebe in potem cele skupnosti.Naredili smo že dve fazi komunikacijske strategije, zdaj smo pred tretjo, ki je najtežja, ko je težje dostopiti do necepljenih ljudi,« je pojasnil Kadič.Ljudem bodo z mobilnimi enotami pristopili skoraj do njihovega doma, hkrati pa bodo sodelovali z gasilci, da bi na ta način neodločnim ali ljudem v oddaljenih krajih približali cepljenje, a še naprej ostaja, da k cepljenju z argumenti spodbujajo osebni zdravniki v zdravstvenih domovih.Nekatere države ponujajo nagrado, če se gre kdo cepiti, a kot pravi Kadič se njim ne zdi primerno, da bi plačevali ljudem za cepljenje. »Smo Slovenci dovolj pametni, da ni treba plačevati, da razumemo, da je treba zaščititi sebe in družino«, a kot pravi, so v tretji fazi vendarle predvideli približevanje na terenu od ljudem.Eden od pristopov, ki bo začel delovati prihodnje teden, je, da so zakupili določeno število vstopnic za koncerte, ki se trenutno dogajajo – na Lentu in denimo v Ljubljani, kjer gostuje. Kot je pojasnil Kadič, vstopnice ne bodo kot nagrada, da se greš cepiti, ampak povabilo na dogodek v zameno za to, da bi se cepljeni opogumili in za katero od radijskih postaj spregovorili o tem, zakaj so se cepili.Do vseh podrobnih podatkov o cepljenju, mobilnih enotah in novostih lahko dostopate na portalu cepimo.se.



Nagrade za cepljenje



Države svoje prebivalce na najrazličnejše načine poskušajo spodbuditi k cepljenju proti covidu 19. Ponujajo stanovanja, brezplačne polete, marihuano ...



V Izraelu, kjer je precepljenost zelo visoka, imajo zgolj cepljeni prost dostop do barov, fitnesov in restavracij, v Tel Avivu pa jih k cepljenju še dodatno spodbujajo. Meščanom so tamkajšnje oblasti ponudile brezplačne pijače v barih po mestu v zameno za cepljenje. Poskrbeli so tudi za prebivalce, ki alkoholnih pijač ne uživajo, ter jim ponudili brezplačne prigrizke in kavo.



V Rusiji so se oblasti odločile, da Ruse, ki so starejši od 60 let in so se pripravljeni cepiti z ruskim sputnikom, nagradijo s kuponi v vrednosti 13 dolarjev. V državi z mesečnimi pokojninami v višini 260 ameriških dolarjev kuponi predstavljajo veliko spodbudo.



V Hongkongu, kjer cene stanovanj letijo v nebo, bo v nagradni igri eden od cepljenih stalnih prebivalcev dobil enosobno stanovanje v vrednosti 1,4 milijona ameriških dolarjev.



V ameriški zvezni državi New York, kjer so pred kratkim legalizirali marihuano, so prebivalcem, ki so pokazali potrdilo, da so prejeli vsaj en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, so namreč brezplačno delili marihuano.



Nagrade za cepljenje ponujajo tudi v Srbiji, kjer je predsednik Aleksandar Vučić na začetku maja vsem prebivalcem, ki se bodo cepili do konca meseca, obljubil denarno nagrado 25 evrov