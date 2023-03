Znano, kaj bo s stavko učiteljev in vzgojiteljev, ki so jo napovedali za prihodnji mesec

Vladna pogajalska skupina in predstavniki Sviza so na današnjih pogajanjih parafirali stavkovni sporazum, v četrtek bo o njem odločal še glavni stavkovni odbor sindikata. Zadovoljstvo z doseženim sta po pogajanjih izrazila minister Igor Papič, ki je vodja vladne pogajalske skupine, in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

»Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da smo uspešno zaključili fazo usklajevanja stavkovnega sporazuma, ki je zdaj parafiran, sledi pa še potrjevanje tako na strani sindikata kot tudi na strani vlade,« je po pogajanjih v izjavi za javnost povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič. Vlada bo o tem presojala predvidoma v četrtek.

Papič je izjemno zadovoljen, da jim je uspelo pripeljati sporazum do točke, ko nerazrešene stvari prenašajo v reformo plačnega sistema oziroma v novo plačno lestvico. »Zdaj smo ustvarili pogoje, da se dejansko tudi uradno na področju izobraževanja, šolstva, visokega šolstva, znanosti in kulture lotimo našega stebra v novi plačni reformi,« je pojasnil.

Kot je pojasnil, gre za enotni steber, ki pokriva vsa področja, od vrtca, osnovne, srednje šole do visokega šolstva, znanosti in kulture.

Štrukelj: Dali smo vse od sebe

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj je povedal, da je z današnjim parafiranjem sporazuma na ravni pogajalskih skupin doseženo soglasje o besedilu, ki pa mora v četrtek prestati preizkus na glavnem stavkovnem odboru sindikata.

»54 članic in članov, ki delajo na različnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju bo v četrtek to naše delo presojalo,« je dejal. Poudaril je, da so kot pogajalska skupina dali »vse od sebe« in verjamejo, da so dosegli tisto, kar je bilo v tem trenutku možno doseči. Štrukelj o vsebini sporazuma še ni želel govoriti, saj mora o njej najprej presoditi glavni odbor sindikata.

Sviz je po enem letu od napovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter izvedbi prve stavke 9. marca lani zahteval sklenitev stavkovnega sporazuma o devetih stavkovnih zahtevah.