NAKUP HELIKOPTERJEV

Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč

Zaradi nove opreme bo letalska policijska enota zaposlila 12 pilotov in šest letalskih tehnikov.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Grs Bovec
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Grs Bovec

N. P.
12.08.2025 ob 20:43
N. P.
12.08.2025 ob 20:43

Poslušajte

Čas branja: 1:48 min.

Ministrstvo za notranje zadeve bo od podjetja Leonardo kupilo dva namenska helikopterja za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ki bosta v Slovenijo prispela oktobra 2027 in februarja 2028. Pogodba mora biti podpisana najpozneje do 25. septembra, je v izjavi povedala državna sekretarka Helga Dobrin.

Poudarila je, da se bosta helikopterja uporabljala izključno za medicinske prevoze: »Policija ima zadostno floto za opravljanje lastnih nalog.« Očitek, da stroka pri izbiri ni bila vključena, je zavrnila in pojasnila, da so bile »vse zahteve stroke upoštevane v največji možni meri, ob spoštovanju tehničnih možnosti, varnosti in pravil javnega naročanja«. Dodala je, da v postopkih ni bilo nobene pritožbe ali revizije.

Helga Dobrin, državna sekretarka na notranjem ministrstvu. FOTO: Dejan Javornik
Helga Dobrin, državna sekretarka na notranjem ministrstvu. FOTO: Dejan Javornik

Ponudba Airbus Helicopters Deutschland je bila izločena, ker ni izpolnila vseh zahtev, med drugim sta manjkala taktični radio Tetra in sistem za uravnoteženje rotorjev. Na očitke o pomanjkanju prostora za oskrbo glave je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da helikopterja izpolnjujeta standard EN 13718 in imata ustrezen certifikat.

Nakup je vreden skoraj 32 milijonov evrov. Zaradi nove opreme bo letalska policijska enota zaposlila 12 pilotov in šest letalskih tehnikov. Vlada medtem pripravlja ustanovitev Javnega zavoda RS za nujno medicinsko pomoč, v okviru katerega bo helikopterska pomoč v celoti prešla pod javno zdravstveno službo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

policija helikopter reševanje vlada nujna medicinska pomoč nakup pilot zdravstvo gorski reševalci Helga Dobrin

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.