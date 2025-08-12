Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč

Ministrstvo za notranje zadeve bo od podjetja Leonardo kupilo dva namenska helikopterja za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ki bosta v Slovenijo prispela oktobra 2027 in februarja 2028. Pogodba mora biti podpisana najpozneje do 25. septembra, je v izjavi povedala državna sekretarka Helga Dobrin.

Poudarila je, da se bosta helikopterja uporabljala izključno za medicinske prevoze: »Policija ima zadostno floto za opravljanje lastnih nalog.« Očitek, da stroka pri izbiri ni bila vključena, je zavrnila in pojasnila, da so bile »vse zahteve stroke upoštevane v največji možni meri, ob spoštovanju tehničnih možnosti, varnosti in pravil javnega naročanja«. Dodala je, da v postopkih ni bilo nobene pritožbe ali revizije.

Helga Dobrin, državna sekretarka na notranjem ministrstvu. FOTO: Dejan Javornik

Ponudba Airbus Helicopters Deutschland je bila izločena, ker ni izpolnila vseh zahtev, med drugim sta manjkala taktični radio Tetra in sistem za uravnoteženje rotorjev. Na očitke o pomanjkanju prostora za oskrbo glave je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da helikopterja izpolnjujeta standard EN 13718 in imata ustrezen certifikat.

Nakup je vreden skoraj 32 milijonov evrov. Zaradi nove opreme bo letalska policijska enota zaposlila 12 pilotov in šest letalskih tehnikov. Vlada medtem pripravlja ustanovitev Javnega zavoda RS za nujno medicinsko pomoč, v okviru katerega bo helikopterska pomoč v celoti prešla pod javno zdravstveno službo.