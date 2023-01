Znano, do kod se bo v prihodnjih dneh spustila meja sneženja

Prvi januarski teden v letu 2023 si bomo zapomnili po precej visokih temperaturah za ta letni čas. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo v prihodnjih dneh le nekoliko ohladilo.

Danes bo večinoma oblačno, le v severovzhodni Sloveniji bo še delno jasno in sprva ponekod megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Popoldne se bo dež na zahodu krepil in se zvečer širil proti osrednji Sloveniji. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju bo proti večeru zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 7, drugod od 8 do 14 °C, še napovedujejo na agenciji za okolje.

Nov teden se bo začel z dežjem. V južni Sloveniji bi bila možna tudi kakšna nevihta. »Dopoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem še pihal južni veter, ob morju jugo, ki bo čez dan ponehal. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 m nadmorske višine. Popoldne bo zapihal severni veter, na Primorskem proti večeru burja, meja sneženja se bo spuščala. Temperature bodo zjutraj in dopoldne od 4 do 10, na Primorskem do 12, v Gornjesavski dolini okoli 1°C, popoldne pa se bo ohladilo.«

V noči na torek bodo padavine povsod ponehale. V torek se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla. Ponekod bo pihal severni veter. V sredo bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.