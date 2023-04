Znano, ali se bo pouk začel v petek, 1. septembra ali 4. septembra

Nekateri starši že sestavljajo počitniški koledar, kar pa jih je napeljalo k razmišljanju, ali se bo šolsko leto začelo v petkek, 1. septembra ali v ponedeljk, 4. septembra. V drugem primeru bi imeli šolarji še nekaj dni več počitnic, a se bo vendarle treba po desetih tednih odmora usesti nazaj v šolske klopi že v petek.

Po zakonu se šolsko leto in pouk začne 1. septembra in ne glede na to, na kateri delovni dan ta pade, bo tudi z novim šolskim letom ostalo pri upoštevanju tega zakona. Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so nam odgovorili, da kasnejši začetek pouka za šolsko leto 2023/2024 ni predviden.

V kratkem bo znan tudi šolski koledar za prihodnje leto, iz katerega bo razvidno trajanje in razporeditev pouka, kot tudi trajanje in razporeditev šolskih počitnic, pouka prosti dnevi ter roki za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin za šolsko leto 2023/2024.