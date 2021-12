Mednarodni vodnik Gault&Millau Slovenija je svoje spletno izobraževalno središče Znanje pod kapo obogatil z novimi videodelavnicami in nasveti vrhunskih slovenskih chefov in sommelierjev.

Projekt, katerega poslanstvo sta promocija gostinskih poklicev in povrnitev njihovega ugleda, je sprva resda obsegal serijo dogodkov, zadnji dve leti pa navdušuje v spletni različici. Tam so izobraževalne vsebine brezplačno na voljo prav za vse dijake in študente gostinskih šol, njihove mentorje ter mlade kuharje, natakarje in barmane.

Slednjim je namenjena tudi letošnja novost – spletni pogovor v živo s chefom Juretom Tomičem iz brežiške Ošterije Debeluh, v katerem bodo vsi našteti lahko tudi aktivno sodelovali, zgodilo se bo 16. decembra ob 10. uri, in sicer na Facebookovi strani Gault&Millau Slovenia.

Vrhunska chefinja Ana Roš je z mladimi delila svoje izkušnje in jim namenila spodbudne besede. FOTOGRAFIJI: prvi.prvi

»Odličen odziv mentorjev gostinskih šol in dijakov samih nas je gnal naprej, da nadaljujemo pripravo novih izobraževalnih vsebin,« je dejala Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija. »Po besedah profesorjev so vsebine Znanja pod kapo izjemno dobrodošel učni pripomoček in motivacija mladim za izbor gostinskih poklicev. Zato je bila tudi njihova pobuda, da delavnice nadaljujemo!«

Novo sezono izobraževalnega projekta je tudi tokrat podprlo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Da bi še dodatno pritegnili pozornost mladih, so v projekt Znanje pod kapo vključili tudi vrhunske domače predstavnike iz sveta gastronomije. Letošnja edicija Znanja pod kapo tako med glavnimi vsebinami izpostavlja videodelavnico s chefom Juretom Tomičem, v kateri je gostil dijaka novomeške gostinske šole, pogovor z Grego Repovžem, najboljšim sommelierjem po izboru Gault&Millau 2021, ter chefinjo Ano Roš, ki je z mladimi delila svoje izkušnje in poskrbela tudi za motivacijski nagovor.

Do izobraževalnega središča Znanje pod kapo lahko prosto dostopate na spletni strani https://znanjepodkapo.si/.