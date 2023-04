Znanje nabirajo zunaj učilnic

Biotehniški center Naklo in Zavod za kulturo Bled sta letos prvič organizirala tekmovanje mladih vrtnarjev in cvetličarjev v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije. Tema je bila izdelava zunanjega nasada z velikonočnim pridihom. »Lani pred veliko nočjo smo prvič povabili na Blejski grad mlade, bodoče vrtnarje in cvetličarje Biotehničnega centra Naklo. Takrat so se 'podpisali' s prazničnimi kreacijami. Letos smo vse to nadgradili z državnim tekmovanjem v okviru konzorcija biotehniških šol. Več kot uspešno,« je povedala direktorica Zavoda za kulturo Bled mag. Lea Ferjan.

Razstava do 23. aprila

Mladi iz štirih šol, BC Naklo, Grm Novo mesto, Šolski center Ptuj ter Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, so skupaj z mentorji prinesli na Blejski grad vse, kar so potrebovali za velikonočne stvaritve. Določili so jim petnajst delovišč. Trije sodniki, Alen Kovačič iz Arboretuma Volčji Potok, Renata Cimperman z ljubljanskih Žal in Simon Ogrizek, predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtni zbornici Slovenije, so krožili med njimi, in takoj ko so bile zamisli udeležencev uresničene, so se, vsak zase, lotili ocenjevanja.

Nadobudni vrtnarji in cvetličarji so navdušili komisijo.

Od ideje, kompozicije, barvne skladnosti do svežine: vrednotili so vse to in še več. Največ točk so namenili izdelku Lare Gjergjek iz celjske šole za hortikulturo in njeni mentorici Ani Sotešek. Drugo mesto si je prislužila Živa Vrhovnik iz BC Naklo z mentorico Polono Teran, tretji pa je bil Anže Zavrl iz celjske šole za hortikulturo z mentorico Romano Špes.

Prvo tekmovanje mladih vrtnarjev in cvetličarjev v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije je bilo nadse uspešno.

Finale je bil na zgornji grajski terasi, dogajanje je spremljala harmonika, tudi z melodijo Ko boš prišla na Bled. Priznanja so podeljevali Ogrizek, blejski podžupan Iztok Pesrl in mag. Ferjanova. Mladim se je za trud zahvalila ravnateljica BC Naklo Andreja Ahčin, ki je sodelujoče tekmovalce nagovorila: »Dokazujete, da je pravo življenje zunaj učilnic.« Razstava cvetličnih aranžmajev bo na ogled do 23. aprila v obratovalnem času gradu.