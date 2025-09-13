VEZ MED NESREČO IN ŽIVLJENJEM

Znanje, ki lahko prepreči tragedijo: svetovni dan prve pomoči opozarja na odgovornost

Naše poznavanje prve pomoči je neprecenljivo za zagotavljanje varnosti in preživetja v času vse pogostejših podnebnih sprememb.
Fotografija: Vsak posameznik lahko z odgovornim ravnanjem pripomore k večji varnosti v družbi. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images
Odpri galerijo
Vsak posameznik lahko z odgovornim ravnanjem pripomore k večji varnosti v družbi. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

E. B.
13.09.2025 ob 15:10
E. B.
13.09.2025 ob 15:10

Druga septembrska sobota je tradicionalno namenjena prvi pomoči, v Sloveniji pa ob svetovnem dnevu začenjamo še mesec prve pomoči, ki bo z različnimi dejavnostmi potekal vse do 16. oktobra. Letos je geslo oziroma rdeča nit Prva pomoč in klimatske spremembe, ki poudarja, da je naše poznavanje prve pomoči neprecenljiva izkušnja za zagotavljanje varnosti in preživetja v času vse pogostejših podnebnih sprememb, ki bi lahko po ocenah strokovnjakov vsako leto vzele dodatnih 250 tisoč življenj.

Preprečimo najhujše

»Svetovni dan prve pomoči nas letos opominja, da so znanje, pripravljenost in solidarnost ključni v času, ko se človeštvo sooča z vse pogostejšimi in hujšimi posledicami podnebnih sprememb,« je v svoji poslanici pojasnila predsednica Rdečega križa Slovenije, mag. Ana Žerjal. »Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost – vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenje. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo. Z njo lahko preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadete.«

Prva pomoč je eno najpomembnejših humanih dejanj, zato pri Rdečem križu poudarjajo, da mora biti znanje prve pomoči dostopno vsakomur, da morajo biti lokalne skupnosti pripravljene na podnebne spremembe ter pregledati načrte odzivanja ob naravnih nesrečah in jih po potrebi posodobiti ter da lahko vsak posameznik z odgovornim ravnanjem in pripravljenostjo pripomore k večji varnosti v družbi. »Naš cilj je, da je v vsakem domu, šoli in delovni organizaciji oseba, usposobljena za izvajanje ukrepov prve pomoči. Znanje prve pomoči krepi odpornost družbe in nam daje moč, da znamo tudi ob naravnih nesrečah hitro in pravilno ukrepati. Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoje znanje redno obnavljati,« sklene mag. Žerjalova.

Tudi letos bodo v mesecu prve pomoči organizirali številne brezplačne dogodke, predstavitve in delavnice, za najmlajše in starejše, pri tem poudarjajo, da je prva pomoč vez med nesrečo in življenjem.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pomoč reševanje prva pomoč Rdeči križ smrt

Priporočamo

Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"
Spremembe pri otroških dodatkih: ko otroci »špricajo« pouk, denarja ne bo
Otrok poškodovan v trčenju s skuterjem, policija išče priče
Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"
Spremembe pri otroških dodatkih: ko otroci »špricajo« pouk, denarja ne bo
Otrok poškodovan v trčenju s skuterjem, policija išče priče
Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.