Znanje, ki lahko prepreči tragedijo: svetovni dan prve pomoči opozarja na odgovornost

Druga septembrska sobota je tradicionalno namenjena prvi pomoči, v Sloveniji pa ob svetovnem dnevu začenjamo še mesec prve pomoči, ki bo z različnimi dejavnostmi potekal vse do 16. oktobra. Letos je geslo oziroma rdeča nit Prva pomoč in klimatske spremembe, ki poudarja, da je naše poznavanje prve pomoči neprecenljiva izkušnja za zagotavljanje varnosti in preživetja v času vse pogostejših podnebnih sprememb, ki bi lahko po ocenah strokovnjakov vsako leto vzele dodatnih 250 tisoč življenj.

Preprečimo najhujše

»Svetovni dan prve pomoči nas letos opominja, da so znanje, pripravljenost in solidarnost ključni v času, ko se človeštvo sooča z vse pogostejšimi in hujšimi posledicami podnebnih sprememb,« je v svoji poslanici pojasnila predsednica Rdečega križa Slovenije, mag. Ana Žerjal. »Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost – vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenje. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo. Z njo lahko preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadete.«

Prva pomoč je eno najpomembnejših humanih dejanj, zato pri Rdečem križu poudarjajo, da mora biti znanje prve pomoči dostopno vsakomur, da morajo biti lokalne skupnosti pripravljene na podnebne spremembe ter pregledati načrte odzivanja ob naravnih nesrečah in jih po potrebi posodobiti ter da lahko vsak posameznik z odgovornim ravnanjem in pripravljenostjo pripomore k večji varnosti v družbi. »Naš cilj je, da je v vsakem domu, šoli in delovni organizaciji oseba, usposobljena za izvajanje ukrepov prve pomoči. Znanje prve pomoči krepi odpornost družbe in nam daje moč, da znamo tudi ob naravnih nesrečah hitro in pravilno ukrepati. Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoje znanje redno obnavljati,« sklene mag. Žerjalova.

Tudi letos bodo v mesecu prve pomoči organizirali številne brezplačne dogodke, predstavitve in delavnice, za najmlajše in starejše, pri tem poudarjajo, da je prva pomoč vez med nesrečo in življenjem.