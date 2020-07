Preobrat: minister sporočil novost glede aplikacije

Na novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom sodelujejo minister za javno upravoiz zdravstvenega inšpektorata in vladni govorecPrenos tiskovne konference si lahko ogledateV nedeljo je bil objavljen poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s covidom 19. Minister Koritnik je poudaril, da pri aplikaciji ne gre za sledenje in ne bo delovala na GPS in ne bo omogočala shranjevanja geolokacijskih podatkov. Njen edini namen je, da državljanom omogočimo, da izvedo, ali so bili v stiku s kom, ki je okužen. Aplikacija bo prostovoljna za vse, tudi tiste, ki jim je odrejena karantena ali so okuženi s covid-19, je napovedal. Doslej so napovedovali, da bo za okužene in tiste v karanteni obvezna. »Državljane želimo spodbuditi, da bodo aplikacijo uporabljali v čim večji meri, s tem razbremenili slovenske epidemiologe in tudi zmanjšali potrebo po dodatnih omejevalnih ukrepih,« je dejal.Preberite tudi: Aplikacija za sledenje covidu 19 naročena, usul se je plaz kritik Za prilagoditev nemške aplikacije Corona-Warn-App, za razvoj katere so Nemci porabili milijone, naj bi v Sloveniji porabili največ 40 tisoč evrov. Minister je dodal, da si je v Nemčiji aplikacijo naložilo več kot 15 milijonov ljudi. »Glede na to, komu vse zaupamo osebne podatke in za kakšne namene uporabljamo tehnologijo, res ne vidim smisla, da je ne bi uporabljali tudi za boj proti covid19. Aplikacijo na podlagi te odprtokodne rešitve danes uporablja 10 evropskih držav,« meni Koritnik.Kratek rok razpisa je posledica tega, da ne gre za obsežna dela pri prilagoditvi aplikacije, se je minister odzval na kritike, ki jih je sprožil le tridnevni rok za prijavo. Pri postopku oddaje javnega naročila smo bolj transparent od zahtevanih zakonskih določil, je zatrdil.Ključno je, da zagotovimo čim večjo interoperabilnost, je odgovoril na vprašanje, ali bi aplikacijo morda delili s Hrvati.V nedeljo je bilo v Sloveniji potrjenih osem novih primerov okužbe s sars-cov-2, opravljenih je bilo 440 testov. V soboto je bilo potrjenih 14 novih primerov, ob tem da je bilo narejenih 560 testiranj. Dan prej, ko je bilo testiranj 1159, pa je bilo odkritih kar 34 novih okužb. Rekord je sicer padel 26. marca, ko je bilo v enem dnevu odkritih 61 novih okužb.Preberite tudi: Poslabšanje v Sloveniji, infektologinja razkrila, kaj se je zgodilo