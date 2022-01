Znani slovenski zdravnik razkril, kdo od politikov ga je hotel utišati za vsako ceno

V oddaji Ena na ena pri Urošu Slaku je tokrat gostoval znani slovenski ortoped Danijel Bešić Loredan. Ta je slovenski javnosti znan predvsem kot velik borec proti korupciji v slovenskem zdravstvu. Pred skoraj desetimi leti je v ta namen z Erikom Brecljem ustanovil iniciativo zdravnikov.

Bešič se spominja, da se je leta 2013 zbralo kar nekaj zdravnikov, ki so imeli enak cilj: končati korupcijo v zdravstvu. »Takrat je bilo zanimivo. Jaz sem takrat neskončno ur presedel na protikorupcijski komisiji in nacionalnem preiskovalnem uradu,« je dejal. Direktor NPU naj bi mu takrat zagotovil, da se nima česa bati ter da pazijo nanj. »Takrat je do mene prišla informacija, da je takratna predsednica vlade Alenka Bratušek za vsako ceno rekla: 'Dajte Breclja in Bešiča utišati, to je nesprejemljivo, kar se dogaja,'« je razkril ortoped. Kot pravi, sta nato kasneje odnehala, saj da sta v prvi vrsti kirurga in ne politika.

V slovenskem zdravstvu več »botrov«?

Zdravnik je poudaril še, da v ozadju slovenskega zdravstva ni le en boter, temveč je oseb, ki vlečejo vse niti in praznijo zdravstveno blagajno, več. V sistem pa so po njegovih besedah vpeti tako levi kot desni politiki, zato ni nikomur v interesu, da se črpanje milijonov konča. »Politika, taka kot je, v tej garnituri, nima namena postaviti zdravstvenega sistema in se iz njega umakniti. Žal je to tako,« je dejal.

Zapušča novogoriško bolnišnico

Ta teden je sicer odjeknila novica, da Danijel Bešič Loredan zapušča Splošno bolnišnico Nova Gorica. »Prejšnji petek sem dal odpoved. Tam nimam več kaj početi, ker se ni nič spremenilo in se vse osredotoča na covidne bolnike,« je dejal za Delo. Predstojniku tamkajšnje ortopedije, tam je bil sicer zaposlen za 40 odstotkov, se odpovedni rok izteče marca, v tem času bo imel v bolnišnici še dva- do trikrat ambulanto, operiral pa ne bo več.