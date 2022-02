Znani slovenski zdravnik razburjen: Komaj čakam, da izginem iz te države

Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje določbe zadnjega interventnega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji možni plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v javnem sektorju. Odločitev je precej razburila Mlade zdravnike Slovenije, ki zdravstvenemu ministru Janezu Poklukarju očitajo, da »rešuje zdravstvo brez zdravnikov« ter ga pozivajo k prevzemu odgovornosti.

Precej čustveno pa se je včeraj na odločitev odzval tudi specializant infektologije David Zupančič, ki v času epidemije igra pomembno vlogo ne le z neprestanim in požrtvovalnim bojem za življenja na covidnem oddelku infekcijske klinike, temveč tudi zaradi ozaveščanja javnosti o nevarnosti covida. Očitno precej v afektu je v zvezi s problematiko preobremenjenosti in višanja plač zdravnikom objavil »meme«, ki ponazarja, da je ustavno sodišče spalo, ko smo imeli policijsko uro pol leta, ko so višali plače zdravstvenim delavcem. Ko pa so jih želeli zvišati zdravnikom, so se ustavni sodniki nenadoma prebudili. Objavo je opremil še z jeznim zapisom (nelektorirano): »Komi čakam, da forever zginem iz te države ...«

Odločitev ga je močno razjezila. FOTO: Instagram

Zupančič, ki je pred časom na svojem profilu tudi razkril, da je zdravil prvega covidnega bolnika v Sloveniji, je kmalu za tem svoje besede nekoliko omilil. Sporočil je, da na to temo ne bo več objavljal, ker je do nje preveč čustveno vpleten, da o njej ne more trezno in nepristransko razglabljati, med drugim tudi zato, ker je že štiri mesece na robu izgorelosti.