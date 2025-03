Znani slovenski imunolog: »Transfuzija ovčje krvi v človeka se je dogajala« (VIDEO)

V Delovem podkastu je gostoval imunolog Alojz Ihan, z dr. Rokom Orlom pa sta spregovorila o razvoju, funkcijah in pomenu imunskega sistema ter pojasnila načine zdravljenja raka. Beseda je tekla tudi o začetkih transfuzije in o tem, kako sprva niso pomislili, da bi kri prenašali s človeka na človeka. Prvi poskusi transfuzije so potekali z ovce na človeka: »1665. so bili prvi poizkusi transfuzije, in sicer na psih,« je povedal. »Angleži so prišli na idejo, da bi bilo možno kri dostaviti s psa na psa. Po 150 letih diskusij in testiranja pa so ugotovili, da bi bila najboljša kri za človeka ovčja, ampak ko so to preizkusili, je bila katastrofa,« je povedal Ihan.

Zgrajeni smo kot morske kumare

»V osnovi smo ljudje zgrajeni kot morske kumare, se pravi, imamo notranjo zunanjost, kjer se pretaka zunanjost, to so naša prebavila, in pa zunanjo zunanjost. Zunanja zunanjost je vedno omejena z debelo kožo, z dobro zaščito, notranja pa mora biti zelo tanka, zato smo tam izjemno ranljivi,« je dejal Ihan. Zdravnika sta se v pogovoru dotaknila več tem, povezanih z imunskim sistemom, vključno z njegovo zapleteno strukturo, osnovnimi funkcijami ter kompleksnimi procesi prepoznavanja in uničevanja tujih celic.

Alojz Ihan je bil gost novega Delovega podkasta V ambulanti dr. Orla. FOTO: Marko Feist

V ambulanti z dr. Orlom je novi Delov podkast, v katerem Rok Orel, zdravnik pediater, gastroenterolog, profesor na medicinski fakulteti ter direktor Inštituta za probiotike in funkcionalno hrano in MedicoMedie, z gosti govori o aktualnih temah s področja medicine, zdravstva in znanosti. V prvi od osmih epizod je gostil »vsestranskega človeka«, mikrobiologa in imunologa Alojza Ihana; spregovorila sta o razvoju, funkcijah in pomenu imunskega sistema ter pojasnila različne načine zdravljenja raka.