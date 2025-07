Znani slovenski direktor in politik po prometni nesreči odstopil z različnih javnih funkcij, a ne z vseh

Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon je po udeležbi v prometni nesreči minuli ponedeljek danes sporočil, da je podal odstopne izjave z raznovrstnih javnih funkcij. Ni pa odstopil s funkcije direktorja, je povedal za STA. Župani so na današnji redni skupščini sklenili, da bodo zaradi Berčonove bolniške odsotnosti imenovali še prokurista.

Matjaž Berčon Komunalo Kranj vodi od leta 2019, drugi štiriletni mandat pa mu poteče leta 2027. Med drugim je blejski občinski svetnik in predsednik blejskega občinskega odbora NSi. V preteklosti je bil direktor blejske občinske uprave in direktor Turizma Kras.

Kot je navedel Berčon, se zaveda svoje odgovornosti in se je pripravljen soočiti z vsemi posledicami. »Hkrati se zavedam tudi dolžnosti do sebe in svojega zdravja. Zato sem sprejel nekaj odločitev, predvsem povezanih z opravljanjem raznovrstnih javnih funkcij, za katere sem podal odstopne izjave in so predstavljale dodatne časovne in psihične obremenitve,« je navedel.

Ob tem je dodal, da se je odločil za bolnišnično zdravljenje, na katerega je napoten z jutrišnjim dnem.

POP TV trdil, da je vozil, sam to zanikal

Glede na poročilo policije se je prometna nesreča z gmotno škodo zgodila, ker je voznik pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom in zapeljal izven vozišča. Kot je poročal POP TV, naj bi bil voznik Berčon. Ta je za STA potrdil, da je bil udeležen v nesreči, vendar ne kot voznik, temveč kot sovoznik. Policijsko poročilo morebitnega sopotnika v vozilu ne omenja in navaja, da so preizkus alkoholiziranosti opravili pri vozniku.

Berčon je v današnjem sporočilu zapisal, da bil pred enim tednom soudeleženec v manjši prometni nesreči s službenim vozilom, ki ga lahko uporablja tudi v zasebne namene. »Deležen sem bil policijske obravnave, zadeva pa bo epilog dobila predvidoma na sodišču, za kar tudi sprejemam vso odgovornost,« je zapisal. Na Policijski upravi Kranj so v okviru varstva osebnih podatkov danes za STA lahko le potrdili, da v predmetni zadevi poteka prekrškovni postopek, o katerem bo v nadaljevanju odločalo pristojno sodišče.

Berčon je v sporočilu zapisal še, da okoliščine dogodka iskreno obžaluje.