Znani Slovenki grozi, da bo ostala brez doma

Mojca Lukančič. FOTO: Tadej Regent, Delo

Prodajajo za tretjino ceneje

Tako so delavke in delavci zapuščali AHA Muro s sklepi o prenehanju pogodb o delovnem razmerju. FOTO: Jože Pojbič

Za okoli 10 milijonov terjatev



Poročila razkrivajo, da je odvetnica Mojca Lukančič prijavila visoke terjatve do družb iz skupine AHA (koliko te dolgujejo njej). Nabralo se jih je za okoli deset milijonov. Pa je ta denar Lukančičevi dosegljiv? Odgovor ponuja sledeči zapis upraviteljice Branke Remškar, ki smo ga izbrskali v enem od poročil: »Ker je bil nad družbami AHA MIDAS d.o.o. - v stečaju, AHA HOJA d.d. - v stečaju, AHA MURA d.o.o. – v stečaju in PARON d.o.o. - v stečaju začet postopek stečaja, vrednost terjatev dolžnice do teh gospodarskih družb ocenjujemo na nič evrov.«

Včasih želimo narediti nekaj dobrega, a se stvari žal sfižijo. Pred leti se je odvetnico, podjetnico, omenjalo kot morebitno rešiteljico tekstilnega podjetja Mura. Mnogi so stiskali pesti, a je žal kljub močni želji po rešitvi tekstilno podjetje dokončno klecnilo, sesul pa se je tudi imperij Lukančičeve. Posledice: mnogi so izgubili službe, ostali so veliki dolgovi, nekaj kasneje pa celo Lukančičeva pristane v osebnem stečaju, zaradi česar ji danes grozi, da bo ostala brez doma.Ob začetku osebnega stečajnega postopka je imela Lukančičeva v lasti za več kot 4,5 milijona evrov nepremičnin, kažejo poročila stečajne upraviteljice. A še veliko več je bilo dolgov. Iz objavljenega poročila terjatev iz decembra 2018, je razvidno, da se seznam tistih, ki so jih prijavili, razteza v dokumentu, spisanem na kar 55 straneh. ​Do danes so bile tako razprodane že praktično vse nepremičnine, ostala je le še tista na Veliki čolnarski ulici, ki se nahaja v samem osrčju Ljubljane, nedaleč stran od Ljubljanice. Polovica hiše je v njeni lasti, pol pa je pripada njenemu partnerju, ki je prav tako v postopku osebnega stečaja in se je nenehno omenjal v zgodbi okoli Mure. V poročilih je razumeti, da v hiši še vedno prebivata in jo uporabljata z družinskimi člani, medtem ko je okrožno sodišče že izdalo sklep za izpraznitev.Okoli 350 kvadratnih metrov velika hiša, ki se razteza v treh etažah, se bohoti s skoraj 60 kvadratnih metrov veliko teraso in pol tolikšno garažo. Likvidacijska vrednost nepremičnine v ljubljanskem predelu Trnovo, ki se nahaja nasproti priljubljene točke sprehajalcev Špice ob Ljubljanici, je bila leta 2018 ocenjena na skoraj 898 tisoč evrov. Prva javna dražba rjavo-rdeče hiše bi se morala odviti 2. julija lani. Novi lastnik bi moral zanjo z računa odtegniti najmanj 1,001.000 evrov, kolikor so takrat ocenili tržno vrednost nepremičnine, poleg tega pa bi kupec moral prevzeti tudi vse predpisane davščine.A na javno dražbo se ni prijavil nihče. Pa so sklicali drugo. Javnosti so dom podjetnice tokrat ponudili za 800.000 evrov. A tako kot že prvič, tudi tokrat kupcev z dovolj debelimi denarnicami ni bilo. Zdaj so sklicali še tretjo dražbo, na kateri dom podjetnice ponujajo javnosti za 650.000 evrov (v primerjavi s prvo dražbo je cena nižja za več kot 350 tisočakov). Za kupca bo cena sicer še nekoliko višja. Četudi bi bil edini in mu nihče ne bi dvigal cene, bo k izklicni ceni moral prišteti še davščine in stroške prodaje, saj jih izklicna cena na vsebuje. »Vse davke, javne dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin na kupca plača kupec,« navajajo v objavi dražbe.Če je vaša denarnica dovolj debela, lahko na dražbi, ki bo 27. januarja, sodelujete. Vstopnico si kupite z vplačilom varščine, ki znaša 40.000 evrov (po 20.000 za deleža tako od Lukančičeve kot od Buxtona). Vplačana mora biti najmanj dan pred dražbo.