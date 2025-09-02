URBANA OAZA

Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Pri tem Mihaelu Karnerju pomaga ljubljanski podžupan.
Fotografija: Mihael Karner, investotor soseske Urbana oaza na Viču. FOTO: Leon Vidic/delo
Mihael Karner, investotor soseske Urbana oaza na Viču. FOTO: Leon Vidic/delo

Mihaela Karnerja, nekdanjega trgovca z zdravili, ameriške oblasti iščejo zaradi obtožb o proizvodnji in preprodaji prepovedanih anaboličnih steroidov ter pranja denarja. A to ga ne moti, da ne bi v Sloveniji gradil.

Mihael Karner napoveduje, da bi soseska na Viču lahko stala že približno čez dve leti in pol. V njej bo 160 stanovanj različnih velikosti – od majhnih 35 kvadratnih metrov, do velikih, 200 kvadratnih metrov.

Ljubljanski podžupan prevzel zavarovanje obveznic

A ne gradi karkoli, pač pa luksuzna stanovanja na ljubljanskem Viču. Gre za projekt Urbana oaza. Kot so poročali v oddaji 24 ur, je Karner zato izdal za 35 milijonov evrov obveznic, in če boste med vlagatelji, boste čez pet let lahko izbirali med stanovanjem ali petodstotnimi letnimi obrestmi.

Kot so pred časom navedli v Delu, so investitorji soseske Urbana oaza, podjetja v lasti družine poslovneža Mihaela Karnerja in primorskega poslovneža Rajka Hrvatiča v začetku junija prejeli gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno.

Projekt Urbana oaza, bo nova soseska na območju nekdanje tovarne Tovil na Viču v Ljubljani.

Dodali so še, da mu pri tem mu pomaga nekdanji minister za javno upravo in zdajšnji ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik, ki je prevzel zavarovanje za 3,5 milijona evrov obveznic. 

Boštjan Koritnik. FOTO: Blaž Samec/delo
Boštjan Koritnik. FOTO: Blaž Samec/delo

