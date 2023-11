Znani Slovenec objavil neverjeten pojav nad Domžalami: trdi, da je vse res (FOTO)

Eden bolj priljubljenih pevcev pri nas v 90. letih Dominik Kozarič, ki ga marsikdo povezuje z njegovima uspešnicama Reka luči in Ljubi jo nežno, je te dni sledilce na facebooku presenetil z objavo neobičajnega vremenskega pojava pri nas.

»Aurora nad Domžalami,« je zapisal in objavil prekrasno fotografijo neba v zelenih odtenkih severnega sija nad domžalskim naseljem.

Objava je bila, pričakovano, deležna številnih odzivov, saj še nismo videli takšnega zelenega sija na našem nebu. Z zapisom in fotografijo je pevec požel dodatno slavo, saj gre za eno najbolj opaženih in všečkanih objav na njegovem profilu.

V Sloveniji smo nedavno resda lahko občudovali severni sij v rdečkastih odtenkih, a zeleni, kot ga je objavil Kozarič, pri nas praviloma ni nikoli viden.

Dominik Kozarič je dolga leta služil z zabavan­jem turistov na Tenerifu, a pandemija koronavirusa je vse postavila na glavo. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Je bila fotografija obdelana in je šlo za fotomontažo?

Kozarič, ki se je po dvajsetih letih življenja in nastopanja na Tenerifu letos vrnil v Slovenijo, nam je zatrdil, da je avtor fotografije. Posnel naj bi jo minuli petek (17. novembra) nekaj pred 21. uro. »Fotografija ni ne kolaž ne ponaredek,« zatrjuje.

Nasprotno meni profesor astronomije, astrofizike in kozmologije Tomaž Zwitter s fakultete za matematiko in fiziko. Prepričan je, da fotografija severnega sija nad Domžalami ni avtentična. Ne le zato, ker je preveč zvezd na nebu, temveč tudi zaradi lege sija.

»Gre za fotomontažo, in to zaradi precej razlogov,« pravi Zwitter in jih našteje: »Spodnje stavbe so bloki ob glavni cesti mimo Domžal, takoj ko greste iz Ljubljane čez železnico. Torej je fotograf stal severno od te glavne ceste, ti trije bloki pa so južno od te ceste. Smer slikanja je rahlo od juga proti vzhodu. V petek ob 21. uri bi moral biti v tisti smeri nad bloki zelo očiten planet Jupiter, pa ga seveda ni. Tudi preostale zvezde so presvetle in teh vzorcev tedaj tam ni. Ob tem bi moral biti severni sij na severu, ne pa na jugu kot na fotomontaži. Ne nazadnje je sij tudi neverjetno svetel, tako svetel navadno ni niti v polarnih krajih, pri nas tudi ni zelen, ampak je to kvečjemu nežna rdečkasta svetloba,« našteva Zwitter.

FOTO: Zaslonski posnetek

Pravi tudi, da se minuli petek ni dogajalo prav nič posebnega na nebu. »Če greste na www.spaceweather.com in na desni zgoraj izberete 17. november in 'view' (pogled), je jasno, da ni bilo nobenih napovedi severnih sijev. Nekaj šibkega se je pričakovalo za nedeljo zvečer, ampak ne v naših krajih in na koncu niti ni bilo nič. Tudi arhiv tega meseca pokaže, da minuli petek ni bilo nobene omembe vredne solarne aktivnosti (nobene oznake G3 ali G4 ni tam),« nam pojasni Zwitter.

Zeleni severni sij smo tako lahko "občudovali" le na pevčevi fotografiji, za katero vztraja, da je avtentična. A kot kaže, je treba tudi za prevare vedeti, kaj in kdaj nekaj trditi. Ne nazadnje imajo lahko tudi takšne nedolžne prevare resnejše posledice, sploh med teoretiki zarot.