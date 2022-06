Znani Slovenec napovedal kandidaturo za predsednika države

Slovenski glasbenik Gregor Bezenšek, ki ga slovenska javnost pozna bolj pod imenom SoulGreg Artist, bo kandidiral za predsednika države. Po pravnici Nataši Pirc Musar in psihoanalitičarki in filozofinji Nini Krajnik je Bezenšek danes na instagramu napovedal, da se podaja na politični parket. »Dragi moji! Danes tudi sam oznanjam, da bom kandidiral za predsednika Slovenije. Dobim kak vaš glas,« je zapisal.

Bezenšek je znan slovenski javnosti kot glasbenik, mnogim pa se je v srce vtisnila tragična zgodba njegovega sina Viljema Julijana, ki pred tremi leti umrl pri rosnih dveh letih in pol. Bezenšek in njegova žena Nina sta se pred krakim razveselila novega družinskega člana. Na svet je prijokal deček, ki sta ga poimenovala Julijan Valentin.

Zakonca sta ustanovila društvo Viljem Julijan, društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi. Vsakoletno organizirata dobrodelne koncerte, s katerimi zbirata sredstva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

Bezenšek je tretji, ki je uradno napovedal kandidaturo, pred njim sta to storili že Pirc Musarjeva in Krajnikova. Napoveduje se tudi kandidaturo kandidatke Gibanja Svoboda Marte Kos. Kot možne kandidate pa se omenja tudi nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja, nekdanjega ministra za zunanje zadeve Iva Vajgla in kočevskega župana Vladimirja Prebiliča.