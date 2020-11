Znani Slovenec napadel Rogliča in UKC: Prodaja poceni patetiko (VIDEO)

Slovenski kolesarski šampion(natančneje njegovi krajani in občina) je te dni zaposlene v ljubljanskem UKC razveselil s pošiljko rumenih majic. Zdravstveni delavci, ki so v teh kriznih časih zelo obremenjeni, so si majice z veseljem nadeli in priznali, da bo to dodatna motivacija za nadaljnje delo in da se bodo borili do konca.Prav nič navdušen nad to potezo pa ni bil, ki je na twitterju Rogliču namenil kar nekaj ostrih besed (nelektorirano). »Namesto podpore in majic bi mu rekli, da naj se, iz davčne oaze Monaka, vrne v Slovenijo. Tukaj naj plača davke na to kar zasluži z gonjenjem kolesa. To bo čisto dovolj. Ne pa da prodaja poceni patetiko, vi naivni pa ploskate, kot ste pred meseci preletom letal.«