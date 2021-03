Znani Slovenec: Rad sem 'poreden fant'

O napihljivih spolnih lutkah – ančkah

Vas zanima, kakšno mnenje ima, eden največjih filozofov našega časa, o napihljivih lutkah, proticepilcih, pici, spletnem nakupovanju, twitterju, netflixu in pici? Odgovore na vse to in še več so zbrali na spletni strani Interview Magazine, kjer so ga označili za največjega filozofa nove levice, za Elvisa kulturne teorije in najnevarnejšega misleca zahoda.»Proučil sem, kdo jih običajno kupuje, in to so poročeni pari. To potrjuje mojo teorijo, da tudi če si s svojim partnerjem sam, nikoli pravzaprav nisi sam. Potrebna je fantazija. Seks je masturbacija z živim partnerjem, v tem smislu, da čeprav je pred tabo živa oseba, gre pravzaprav za fantazijo.« Dodal je, da je partner pravzaprav nekakšno sredstvo za doseganje tega cilja.»To je res fenomen. V Sloveniji se približno polovica ljudi ne želi cepiti, ampak glavni razlog ni samo teorija zarote, povezana zin vstavitvijo mikročipa, s pomočjo katerega naj bi nas nadziral. Moj argument proti tem tipom teorij zarot je, da se moramo kot ljudje na neki način odreči temu, da smo svobodna bitja: če nosimo maske, nismo ljudje. Če se cepimo, nas nadzirajo. Oprostite, ampak nas že nadzirajo. Znano je, da že vsaj zadnjih 20 let Kitajska, ZDA, Izrael in verjetno še mnoge druge države snemajo in poslušajo naše telefonske pogovore.«»Bolj kot restavracije ali bari so moj prostor socializacije knjigarne. V knjigarnah na razstavnih policah sem odkrival nove knjige. Zdaj skušajo ti zapleteni algoritmi ugotoviti, kaj želim. Veliko kupujem prek Amazona, a na žalost njihovi predlogi, kaj želim, nikoli niso pravilni.«Sanjam o tem, da bi predelali Vojno zvezd in da bi bil Darth Vader napredni avtoritarni voditelj, ki želi vzpostaviti nov in bolj enakovreden red proti jedijem, ki so pokvarjeni aristokratski stvori. Sovražim jih. Če bi spoznal Yodo, bi stopil nanj in ga poteptal kot črva.Jemljem jih zelo resno.Če tvitaš več kot pol ure na dan, bi te morali prisiliti, da dve uri na dan čistiš javna stranišča in bolnišnice. Kako lahko ima kdo sploh čas za twitter? Zato se tudi sam nisem nikoli navdušil nad smučanjem. Najprej moraš splezati na vrh, potem pa se spustiš dol. Raje ostanem spodaj in preberem dobro knjigo.Zaradi svojega položaja sem se znašel v slabem položaju. Desnica me sovraži, ker sem komunist, sovražijo me tudi liberalci. Pred približno 10 leti je na vsaka dva do tri mesece The New York Times objavil moj prispevek, zdaj pa sem praktično izginil. Zato sem se odzval na podkaste, ker me povabijo in ker vem, da je občinstvo prijazno.Spomnim se, ko sem bil pred leti s prijateljem na pici v Benetkah. Povedal mi je, da je v časuveljalo, da če si šel v restavracijo in naročil špagete, je to pomenilo, da si za Mussolinija, če si naročil pico, pa je pomenilo, da si na levi. Ja, imam rad pico, a ne takšne debele v chicaškem slogu. To je ameriška grožnja evropski civilizaciji.NetflixImam mreno, zato ne morem preveč gledati televizije. Ampak veste, kaj mi je še posebej všeč? Da je na voljo celo sezona naenkrat. To mi je všeč.Moja težava z organsko je dvoplastna. Greš v trgovino in vidiš čudovita gensko spremenjena jabolka, na drugi strani pa imaš jabolka, ki so na pol gnila in dvakrat dražja, a na njih piše, da so organska. Naslednja stvar, ki je ne maram, je lažen občutek pripadanja skupnosti, v smislu, da pomagam materi naravi, da delam nekaj za okolje. Tudi ljudje, ki imajo iste dvome kot jaz, delajo to zaradi ideologije. To počneš, ker si potem del progresivnega gibanja, ali nekaj takšnega. Pač rad sem 'poreden fant'.Človeštvo določa sposobnost, da neuspeh spremenijo v uspeh. Vsi francoski siri s nastali tako, da je šlo nekaj narobe. Francozi so skušali narediti normalen sir kot Švicarji ali Baski, a jim je zgnil. Ampak potem se je, oh moj bog, zgodilo, da smo dobili francoski sir. To je tisto, kar je po moje specifično za človeško inteligenco.Morda delajo za nas socialiste, ker skušajo centralizirati stvari. Na primer,nadzoruje distribucijo. Velja, dajmo ga monopolizirati, potem pa ga bomo obglavili in imeli veliko komunistično javno podjetje. To so moje skrivne želje.Res ne maram Titanika. Mislim, da je to eden izmed najbolj pretiranih filmov. Predstavljen je kot hollywoodski marksizem. Edina stvar, ki mi je všeč, je konec, ko on zmrzuje, ženska pa reče: »Nikoli te ne bom izpustila.« In medtem ko to pove, ga izpusti. Pravzaprav ga še celo potisne stran ...