Znani profesor Pribac naj bi spolno nadlegoval, odrekli so mu profesuro

Oktobra lani so mu odrekli profesuro



Pritožil se je, zadevo obravnavala Ljubljanska Univerza

Izredni profesor na oddelku za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete Igor Pribac, ki je javnosti znan tudi kot politični komentator in se je v preteklosti tudi politično udejstvoval pri določenih politikih, se sooča z očitki o neprimernem obnašanju, verbalnem spolnem nadlegovanju na ustnih izpitih in celo fizičnem nadlegovanju. Izhajali naj bi iz ankete med študentkami in študenti ter dveh anonimnih izjav.Kot je navajal POP TV, je univerzitetna komisija sicer vodila dva disciplinska postopka. V enem je potrdila, v drugem pa ovrgla očitke o Pribčevem spolnem nadlegovanju. Oktobra lani senat ljubljanske filozofske fakultete sklenil, da ne more več opravljati pedagoškega procesa in mu odrekel ponovno habilitacijo v naziv izrednega profesorja.Pribac je za medije sicer vse obtožbe zanikal.Na odločitev senata fakultete se je pritožil, v torek pa je njegovo pritožbo obravnaval senat univerze. Kaj je sklenil, na univerzi ne želijo razkriti, dokler ne bodo obveščeni, da je bila njihova odločba vročena pritožniku. So pa za STA poudarili, da vsako pritožbo ali prijavo obravnavajo skrajno resno in z ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja.Na Twitterju je Pribac zapisal, da obžaluje, da senat ljubljanske univerze ni prepoznal tehtnih argumentov v njegovi pritožbi.»Hkrati obsojam nesprejemljivo politično instrumentalizacijo, ki jo doživlja moj primer in pod katero je senat moral odločati. Bojim se, da ta politizacija odpira pot posegom v avtonomijo univerzitetnega prostora. Na odločitev senata se bom po seznanitvi s sklepom brez dvoma pritožil,« je zapisal.