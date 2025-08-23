DRUŽABNA OMREŽJA GORIJO

Znani podjetnik premierju Golobu grozil s smrtjo? Omenja Mussolinija in obešanje ...

Pred tem je celo nakazal tudi ambicijo, da bi sam prevzel vodenje vlade.
Fotografija: FOTO: Mediaspeed.net
Odpri galerijo
FOTO: Mediaspeed.net

S. N.
23.08.2025 ob 07:45
23.08.2025 ob 08:03
S. N.
23.08.2025 ob 07:45
23.08.2025 ob 08:03

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Podjetnik in lastnik medijev Domovina in Info360, Aleš Štrancar, je na omrežju X predsednika vlade Roberta Goloba primerjal s fašističnim diktatorjem Benito Mussolinijem. Ob objavi je posebej izpostavil, kako so Mussolinija skupaj z njegovo konkubino v Milanu leta 1945 obesili z glavo navzdol na bencinskem servisu.

Poleg tega je delil video, ustvarjen z umetno inteligenco, ki prikazuje Goloba kot Mussolinija. Štrancar je pred tem celo nakazal tudi ambicijo, da bi sam prevzel vodenje vlade, če se izteče njegova pogodba s podjetjem Sartorius BIA Separations. »Nižji davki, nagrajeno bo delo (vrniti delu čas in oblast), nevladne organizacije vlada ali njeni sateliti NE smejo financirati, popolna reorganizacija zdravstva, razbijanje monopolov vseh vrst, poenostavitev vseh upravnih postopkov, izgradnja cestnega križa (3 pasovnice v roku 4 let), popolna posodobitev želežniškega prometa, podpora družinam, ki bodo poskrbele za svoje starše, znižanje cene zemljišč za gradnjo s sproščanjem zazidalnih parcel ...« je obljubljal Štrancar in dodal: »Pa da zdaj vidimo, koliko strank me je pripravljeno podpreti. Če je Janši resnično do Slovenije, bo prvi, ki bo to podprl.«

Izjava je seveda sprožila odzive pri Gibanju Svoboda:

Tamara Vonta (poslanka Svobode): »Sram me je, da živim med takimi ljudmi ... Takšen zapis ne sme iti mimo brez posledic.«

Martin Premk (poslanec Svobode): »Za tako pisanje in govorjenje enostavno ne sme biti prostora v javnem življenju, na vrsti morajo biti pravna sredstva.«

Podmladek Gibanja Svoboda: »Odstavek opozarja, da gre za banalizacijo zgodovine in opredeljuje objavo kot načrtno sejanje sovraštva, kjer se politični nasprotniki spreminjajo v "diktatorje".«

Na portalu Siol.net so policijo že povprašali, ali takšen zapis predstavlja grožnjo s smrtjo predsedniku vlade.

 

 

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Robert Golob Aleš Štancar grožnje

Priporočamo

Premium
Lepilo si je dal v oči!
Znani podjetnik premierju Golobu grozil s smrtjo? Omenja Mussolinija in obešanje ...
Na Pop TV bodo predvajali šov, ki so ga posneli pred dvema letoma: to je razlog
Milijon evrov za obnovo zidanice: Asta Vrečko z županom podpisala pogodbo za obnovo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Lepilo si je dal v oči!
Znani podjetnik premierju Golobu grozil s smrtjo? Omenja Mussolinija in obešanje ...
Na Pop TV bodo predvajali šov, ki so ga posneli pred dvema letoma: to je razlog
Milijon evrov za obnovo zidanice: Asta Vrečko z županom podpisala pogodbo za obnovo

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.