Znani podjetnik premierju Golobu grozil s smrtjo? Omenja Mussolinija in obešanje ...

Podjetnik in lastnik medijev Domovina in Info360, Aleš Štrancar, je na omrežju X predsednika vlade Roberta Goloba primerjal s fašističnim diktatorjem Benito Mussolinijem. Ob objavi je posebej izpostavil, kako so Mussolinija skupaj z njegovo konkubino v Milanu leta 1945 obesili z glavo navzdol na bencinskem servisu.

Poleg tega je delil video, ustvarjen z umetno inteligenco, ki prikazuje Goloba kot Mussolinija. Štrancar je pred tem celo nakazal tudi ambicijo, da bi sam prevzel vodenje vlade, če se izteče njegova pogodba s podjetjem Sartorius BIA Separations. »Nižji davki, nagrajeno bo delo (vrniti delu čas in oblast), nevladne organizacije vlada ali njeni sateliti NE smejo financirati, popolna reorganizacija zdravstva, razbijanje monopolov vseh vrst, poenostavitev vseh upravnih postopkov, izgradnja cestnega križa (3 pasovnice v roku 4 let), popolna posodobitev želežniškega prometa, podpora družinam, ki bodo poskrbele za svoje starše, znižanje cene zemljišč za gradnjo s sproščanjem zazidalnih parcel ...« je obljubljal Štrancar in dodal: »Pa da zdaj vidimo, koliko strank me je pripravljeno podpreti. Če je Janši resnično do Slovenije, bo prvi, ki bo to podprl.«

Izjava je seveda sprožila odzive pri Gibanju Svoboda: Tamara Vonta (poslanka Svobode): »Sram me je, da živim med takimi ljudmi ... Takšen zapis ne sme iti mimo brez posledic.« Martin Premk (poslanec Svobode): »Za tako pisanje in govorjenje enostavno ne sme biti prostora v javnem življenju, na vrsti morajo biti pravna sredstva.« Podmladek Gibanja Svoboda: »Odstavek opozarja, da gre za banalizacijo zgodovine in opredeljuje objavo kot načrtno sejanje sovraštva, kjer se politični nasprotniki spreminjajo v "diktatorje".«

Na portalu Siol.net so policijo že povprašali, ali takšen zapis predstavlja grožnjo s smrtjo predsedniku vlade.