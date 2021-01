Razmere podobne tistim v novembru: pomembno je, da se držimo ukrepov

Obvezno upoštevanje ukrepov

Potrjen en primer novega seva

V pričakovanju nove pošiljke

V Sloveniji se danes pričakuje pošiljka z 21.060 odmerki Pfizerjevega cepiva proti covidu 19. Cepivo bo namenjeno drugem odmerku v domovih za starejše in v zdravstvu, ki so bili glede na strategijo cepljenja med prvimi, ki so prejeli cepivo.



Po protokolu cepljenja s Pfizerjevim cepivom drugi odmerek sledi po treh tednih, z Moderninim pa po štirih tednih.



V EU sta do zdaj dobili pogojno dovoljenje za promet dve cepivi, najprej podjetij Pfizer in Biontech, nato pa še podjetja Moderna. Zaradi skromne dobave Moderninega cepiva (do zdaj je v Slovenijo prišlo 1200 odmerkov cepiva tega podjetja, v nedeljo pa pričakujejo še dodatnih 2400 odmerkov) prebivalstvo cepijo zlasti s cepivom Pfizerja.



Spremljamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida 19, na kateri sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, direktor Zavoda RS za šolstvo, klinična psihologinja, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ter, vodja enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.V nedeljo je bilo potrjeno 293 novih primerov koronavirusa, kažejo podatki objavljeni na spletni strani sledilnika. Opravili so 1293 PCR-testov, od katerih je bilo 264 pozitivnih (20,4 odstotka) in 1441 hitrih testov (29 pozitivnih primerov – dvoodstoten). Umrlo je 19 oseb. V državi je trenutno 18.350 aktivnih primerov. Sedemdnevno povprečje novih primerov je 1235,9.Včerajšnji podatki kažejo, da povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 1225, medtem ko je bilo hospitaliziranih zaradi covida danes zjutraj 1173.V skladu z načrtom sproščanja se jutri odpirajo vrtcih in pouk v razredih prve triade. Odpira se devet regij. Ob tem velja poudariti, da se epidemiološke razmere ne izboljšujejo več tako očitno, kot so se. Podatki namreč kažejo, da so trenutne razmere podobne tistim, ki smo jih imeli v začetku novembra. 14-dnevna incidenca ostaja najvišja v posavski, goriški in jugovzhodni, sedemdnevna pa v goriški, posavski in zasavski regiji.Alenka Forte z ministrstva za zdravje je povedala, da so zelo pomembni preventivni zaščitni ukrepi (maske, razdalja, higiena rok in kašlja, omejeno druženje). Da bi zagotovili čim varnejše okolje za otroke in za vse zaposlene smo pristopili k hitremu testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki danes množično poteka v vseh epidemiološko ustreznih regijah.Ob vseh morebitnih simptomih je pomembno, da ostanemo doma in se posvetujemo z zdravnikom. Zaščitne maske, ki so priporočene, so troslojne kirurške. Pred odprtjem vrtcev in šol je opozorila na pomembnost higiene prostorov, zračenje, čiščenje in uporabo aplikacije Ostani zdrav. Starši naj se pogovorijo z otroki o pomembnosti preventive in tudi sami upoštevajo vse ukrepe. Hitra testiranja potekajo po vseh regijah, kjer se začenja pouk, za naprej bo znano, kako bodo testiranja potekala.Kot je zatrdila Fortejeva, je v Sloveniji potrjen en sam primer angleškega seva virusa. Testiranja pa še potekajo in podatki še niso znani. Slovenija je od Slovaške prejela 2000 testov, ki lahko potrdijo angleški sev koronavirusa. Splošni ukrepi ostajajo enaki, sledili pa bodo tudi stikom novega seva. Glede sproščanja ukrepov bo več znano v sredo, zaenkrat velja da se v torek odpirajo prve triade in vrtci v rdečih regijah.Logaj, je povzel ključna priporočila, ki veljajo pri delnem odpiranju šol in vrtcev. Pripravili so šest splošnih priporočil, ki naj veljajo za vse šole. Predvsem želijo omogočiti miren prehod iz šolanja na domu na tistega v šoli. Pomembno je utrjevanje znanja, ki so ga učenci pridobili doma, saj je leto, verjetno na različnih nivojih.Izpostavili so ključne aktivnosti, ki so pomembne zaradi dosedanjega izvajanja pouka na daljavo, za čim bolj uspešen prehod na pouk v šoli, za preprečitev preobremenjenosti učencev, za uspešen zaključek šolskega leta in za pozornost na psihosocialne dejavnike. Logaj je poudaril strpno sodelovanje med starši in šolo, ki bo zelo pomembno za delo otrok.Maja Drobnič Radobuljac je predstavila sliko razmer duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih. Že zadnji dve desetletji imamo epidemijo duševnih motenj pri mladih, v zadnjih 25 letih je prišlo do porasta 60 %. Trenutni podatki za Slovenijo kažejo na povprečen upad oz. enako stopnjo obravnav mladostnikov, ki iščejo pomoč. Uradnih statističnih podatkov sicer še ni.Zadnje tedne poslušamo informacije o 30-odstotnem porastu poskusov samomora pri mladostnikih, to pa so podatki samo iz ene pediatrične bolnišnice v Sloveniji, v Mariboru pa je celo do četrtino manj poskusov, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji. Manjšina otrok potrebuje psihiatrično pomoč.Dan pred vnovičnim odprtjem šol po državi potekajo testiranja učiteljev in vzgojiteljev. Kar 3000 naj bi jih testirali v Ljubljani.V nedeljo je na novinarski konferenci predsednik vladepotrdil, da je bil v Sloveniji odkrit prvi primer angleškega seva koronavirusa. Ob tem je napovedal, da je zaradi tega potreben ponovni razmislek glede sproščanja ukrepov.