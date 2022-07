Infektolog in vplivnež dregnil Kordiša: Če bo kakšen član stranke od gospoda Kordiša kdaj na urgenci ...

V razpravi o predlogu zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema sta si navzkriž prišla minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in poslanec Levice Miha Kordiš. V debato pa se je vključil tudi znani slovenski infektolog David Zupančič. Kot je zapisal, se sam nerad in redko spušča v politične debate, tokrat pa je naredil izjemo in pritrdil Loredanu v njegovih prizadevanjih za potrebne spremembe v zdravstvu. Kot je še poudaril, se mu zdi, da je vključevanje več koncesionarjev v obravnavo na napotnico smiseln korak zaradi krajšanja čakalnih vrst.

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Ob tem pa se je tudi vprašal, kakšno politiko zagovarja Levica in prosil Kordiša: »Naj mi iskreno pove, kako velik privilegij si je že izsilil ta zdravnik, ki dela za cca. 1500 neto in je imel nazadnje prost vikend pred tremi tedni.«

FOTO: Instagram

Na interventni zakon se je v dolgem zapisu odzval tudi Kordiš, ki je jasno povedal, da je šel njegov glas proti in da se takšne privatizacije ni upala spodbujati niti Janševa vlada.

»Interventni zakon za privatizacijo zdravstva je sprejet. Moj glas je šel proti. Podoben zakon je za "skrajševanje čakalnih dob", ki je spodbujal pretok financ in kadra k zasebnikom, sprejela že Janševa vlada - pa se jim je, zaradi njihove lastne nesposobnosti, na srečo pacientov v praksi podrl. A v takem obsegu, kot to počne Loredanov zakon, si privatizacije ni upala spodbujati niti Janševa vlada. Pa je ljudi zalivala s solzilcem!«