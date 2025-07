Znani direktor in politik udeležen v prometni nesreči: »Jaz nisem vozil«

Gorenjski policisti so v ponedeljek ponoči obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom in zapeljal izven vozišča. Kot je v sredo poročal POP TV, naj bi šlo za direktorja Komunale Kranj Matjaža Berčona. Ta je danes za STA potrdil, da je bil udeležen v nesreči, a zatrdil, da ni vozil.

Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da se je v ponedeljek nekaj pred polnočjo na relaciji Malo dobro polje-Posavec zgodila prometna nesreča z materialno škodo. Kot so navedli, je voznik izgubil oblast na vozilom in posledično zapeljal izven vozišča. Zaradi udeležbe v prometni nesreči so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pozitiven. Voznik se z rezultatom ni strinjal, zato je bil odrejen strokovni pregled, katerega rezultati še niso znani.

Policija odredila pridržanje

V času postopka si voznik ni zagotovil prevoza domov, vozilo pa je bilo vozno, zato so mu policisti odredili pridržanje. »49-letnik je bil v prometni nesreči samoudeležen in prihaja z območja Bleda,« so dodali na Policijski upravi Kranj.

POP TV je v sredo poročal, da naj bi nesrečo s službenim vozilom pod vplivom alkohola povzročil direktor Komunale Kranj in predsednik blejskega občinskega odbora Nove Slovenije Matjaž Berčon. Ta je bil v preteklosti tudi direktor Turizma Kras, ki je upravljal Postojnsko jamo, in direktor blejske občinske uprave.

Po nesreči sta se proti domu odpravila peš

Berčon je danes za STA potrdil, da je bil udeležen v omenjeni prometni nesreči. Vendar je dejal, da službenega vozila ni vozil sam, temveč njegov kolega, sam pa da je bil v vozilu sopotnik. Po nesreči sta se, kot je povedal, ločeno peš odpravila vsak proti svojemu domu, nato pa so ga ustavili policisti in opravili preizkus alkoholiziranosti. Z rezultati se ni strinjal, zato je šel na strokovni pregled, katerega rezultate še čaka.

»Ta del drži, ključno pa je, da jaz nisem vozil,« je za STA poudaril Berčon.

Dodal je, da bo županom občin ustanoviteljic Komunale Kranj zadevo pojasnil na redni skupščini, ki je sklicana za prihodnji torek. »Podal bom pojasnila in sprejel posledice,« je napovedal.