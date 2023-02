Znani davčni svetovalec Rok Snežič ostal brez pregrešno dragega maseratija

Na Fursu so pojasnili, da lahko oseba avtomobil, registriran v tretji državi, začasno uvozi, torej deklarira za postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev. To lahko stori pod pogojem, da je avtomobil registriran izven carinskega območja EU na ime osebe s sedežem zunaj tega območja ter pogojem, da vozilo uporablja oseba s sedežem izven carinskega območja EU. Če gre za fizično osebo, se kot sedež šteje njeno običajno prebivališče. To je kraj, kjer oseba dejansko prebiva najmanj 185 dni v koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih vezi.

V primeru, da bo Furs v kontroli ugotovil, da z avtomobilom s tujo tablico upravlja oseba, ki ima običajno prebivališče kjer koli v EU, pogoj za popolno oprostitev ni izpolnjen, kar pomeni nastanek carinskega dolga, so pojasnili. Finančna uprava bo do ugotovitev dejanskega stanja blago hranila pod carinskim nadzorom.