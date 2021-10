Znani borec za južno mejo gladovno stavka

Na policijski upravi hrvaške Istre s sedežem v Pulju so potrdili, da so policisti v četrtek pomagali sodnemu izvršitelju na zahtevo občinskega sodišča v Pazinu. Postopek je potekal mirno in potrebe po kakšnih drugih oblikah pomoči policistov ni bilo, so pojasnili. Kot so izpostavili, »osebi (Jorasu) niso preprečili dostopa do zemljišča, ki je v njegovi lasti«.



Niso pa vedeli, da se je Joras odločil za gladovno stavko. Na novinarsko vprašanje pa so dodali, da če bo ogroženo življenje, bodo posredovali po uradni dolžnosti in o tem obvestili pristojno zdravniško službo.

je po poročanju časnika Delo začel gladovno stavko, ker so mu hrvaški organi z izvršbo zasegli kmetijsko zemljišče, za katero je plačeval najemnino Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Po arbitražni razsodbi je zemljišče pripadlo Hrvaški, ki pa razsodbe ne priznava, in Joras je očitno pričakoval posredovanje Slovenije.Kot poroča Delo, je sodni izvršitelj v četrtek v spremstvu hrvaške policije Jorasu preprečil dostop do približno 5.000 kvadratnih metrov zemljišča, na katerem je imel Joras sadovnjak in hlev s senikom. Zasegli so mu celo konja in dve kravi.Joras je parcelo v zakup od sklada kmetijskih zemljišč dobil leta 2002 in nedavno pogodbo podaljšal še za 30 let do leta 2047. Skladu je tudi redno plačeval zakupnino in je vpisan v zemljiško knjigo k.o. Sečovlje.Za območje v neposredni bližini mejnega prehoda Sečovlje in Jorasove hiše je sicer Hrvaška leta 1993 kljub nasprotovanju Slovenije vzpostavila lastni kataster in Jorasovega zakupa ni priznavala. Zemljišče je prodala bližnjemu podjetju Casino Mulino. To je zdaj zemljišče dobilo tudi v posest.Območje je bilo tudi del arbitražnega procesa o določitvi meje med Slovenijo in Hrvaško, iz katerega je zadnja sicer enostransko izstopila in razsodbe ne priznava. Arbitražno sodišče je območje sicer prisodilo Hrvaški. Slovenija se je odločila za enostransko implementacijo razsodbe, kjer je bilo to mogoče brez Hrvaške.Med drugim je Slovenija prenehala izvajati oblastna dejanja na spornih območjih, ki so pripadla Hrvaški, vsem prebivalcem na teh območjih pa je ponudila odškodnino in možnost preselitve ter drugo pravno pomoč. To možnost sta po navedbah Dela izkoristila Jorasova hči in sin, ne pa tudi Joras in njegova žena. Kot je pojasnil za časnik, »ni bil pripravljen sodelovati pri kupčiji, ki bi zmanjševala slovensko ozemlje«.