Znane zadnje koronaštevilke, kaj takega se ni zgodilo že osem mesecev

V petek je bilo v 2669 PCR-testih na novi koronavirus pozitivnih 126 oziroma 4,7 odstotka (prejšnji petek 246 oz. 7,1 odstotka). Opravili so tudi 44.380 hitrih testov (podatka o pozitivnih ni).V bolnišnicah se zdravi 138 covidnih pacientov, od tega 44 na intenzivnih oddelkih. Umrle se še tri osebe.Število aktivnih primerov še naprej pada in je 2853, pod 3000 je padlo prvič po 8. oktobru lani (2865 primerov).Epidemija popušča tudi v Sloveniji: po besedah ministra za zdravjesmo v petek dosegli oranžno fazo tudi po evropskih kriterijih, zeleno pa bomo po projekcijah Instituta Jožef Stefan (IJS) sredi naslednjega meseca. Kljub temu je epidemiološko stanje po opozorilih vodje posvetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravješe vedno resno in v primerjavi z lanskim letom veliko hujše.