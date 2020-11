Sobota najbolj črni dan od začetka epidemije

Zadnji dan oktobra je bilo v Sloveniji vzetih 4807 brisov, od tega so v 1342 primerih potrdili okužbo z virusom sars-cov-2. Delež pozitivnih testov se je v primerjavi s petkom, ko je bil malo pod 27 odstotki, nekoliko dvignil, in sicer na 27,92 odstotka. Umrlo je še 25 ljudi (skupaj 363), je sporočil uradni vladni govornikPreberite tudi:V bolnišnicah je bilo v soboto 821 pacientov oz. pet odstotkov več kot dan prej. Pomoč v intenzivnih enotah je potrebovalo 131 ljudi oziroma dobrih sedem odstotkov več kot v petek. Potrjeno aktivnih primerov okužbe v Sloveniji je že več kot 22.500, 14-dnevna incidenca pojavnosti okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1074 in še vedno raste, a nekoliko počasneje.Še naprej je najbolj prizadeta regija Gorenjska: v Kranju je 63 okuženih, na Jesenice 25, v Radovljica 21, Cerklje na Gorenjskem 11, izstopajo še Kamnik z 38 okužbami, Domžale 28, Komenda 11, pa Slovenska Bistrica 28, Grosuplje 23, Velenje 22, Ilirska Bistrica 18, Zagorje in Lenart po 14, Medvode in Goriška Brda po 13. V Ljubljani so odkrili 215, v Mariboru pa 101 novih okužb.V soboto je bil drugi dan zapored padec števila novih primerov v primerjavi z enim tednom prej, saj so prejšnjo soboto odkrili 1675 novih okužb (v opravljenih 5776 testih je bilo pozitivnih 29 odstotkov primerov).