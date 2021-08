Znane sobotne okužbe, Slovenija ni več zelena

V soboto so opravili 761 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 58, je na spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz). Trenutno je v državi aktivnih 1.081 primerov okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 86.



V soboto je bilo opravljenih tudi 19.411 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne izvide potrjujejo še s PCR-testiranjem. Število potrjenih primerov s PCR-testi je bilo nižje kot dan prej ob manj opravljenih testih, delež pozitivnih testov je v soboto znašal 7,6 odstotka, v petek 8,1.



Kot kažejo podatki Nijz, se je 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev zvišalo za dva in znaša 50. S tem je dosežen kriterij, ki ga je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) postavil za uvrstitev na seznam držav, ki so epidemiološko obarvane oranžno.

