Znane so vse podrobnosti

Osrednji del te strategije je bila odločitev podjetja HONOR, da bo HONOR Magic V2 v okviru svojega evropskega programa beta testiranja predal v uporabo beta testatorjem po vsej Evropi.

Uvedba evropskega programa beta testiranja za HONOR Magic V2 je odličen primer Honorjeve zavezanosti razvojnemu procesu, ki je osredotočen na stranke. Ta pobuda je bila zasnovana z dvojnim namenom: natančno preizkusiti napravo v resničnih pogojih in, kar je še pomembneje, odpreti neposreden kanal za povratne informacije med podjetjem HONOR in njegovimi najbolj angažiranimi uporabniki.

Glavni cilj programa beta testiranja je bil zbrati uporabne informacije, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje naprave HONOR Magic V2. HONOR je želel preseči meje internih testnih laboratorijev in napravo izpostaviti nepredvidljivosti vsakodnevne uporabe. Zbrane povratne informacije niso bile omejene na ugotavljanje napak, temveč so se razširile na razumevanje uporabniških izkušenj, preferenc in pričakovanj glede preklopne naprave na današnjem trgu pametnih telefonov.

